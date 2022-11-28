Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в новом интервью, комментируя ситуацию с "пунктами несокрушимости".

Читайте также Отключение света в Киеве могут продолжаться до весны, – Кличко

По его словам, в Киеве многие школы и детские сады прошли термосанацию, оснащены генераторами и уже готовы работать как пункты обогрева.

"У нас есть достаточное количество школ и детских садов, которые прошли термосанацию, то есть соответствующие ремонты по утеплению. Они уже готовы в качестве пунктов обогрева. В этих заведениях есть большие спортивные залы, столовые, актовые залы. И каждое из этих сооружений может принять большое количество людей", – заявил Виталий Кличко.

Они находятся практически в каждом микрорайоне нашего города. Есть 500 генераторов для работы этих пунктов. Будут еще 12 передвижных модульных котельных, которые мы заказали специально под пункты обогрева. Но тема уже, к сожалению, политически окрашена. Несмотря на нынешнюю ситуацию, вокруг нее начались политические баталии,

– добавил он.

Он отметил, что сейчас работают 430 таких пунктов, где люди смогут получить необходимые услуги – тепло, воду, телекоммуникации, интернет-связь, справку. А в случае чрезвычайной ситуации будет развернуто еще более 100 пунктов обогрева. И попросил киевлян на экстренный случай заранее получить информацию, где находится ближайший пункт обогрева. Такая информация есть на интернет-ресурсах и в "Киеве Цифровом".

Также Виталий Кличко призвал не манипулировать вопросом пунктов обогрева.

Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься. Но уже говорил и повторю еще раз: манипулировать не позволю. Мне депутаты от партии власти, когда их встречаю во время объезда и проверки пунктов, в лицо говорят, что все хорошо с пунктами, а потом делают посты под копирку, что все плохо. Это дико смотрится. И для киевлян. И для зарубежных партнеров. Украинцам нужна единая команда, а не политическая толкотня,

– подчеркнул Кличко.

Напомним. В Украине открыли более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости", которые должны работать круглосуточно.

Обратите внимание – СМИ узнали 3 сценария отключения света в Украине: смотрите видео