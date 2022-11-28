Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в новому інтерв’ю, коментуючи ситуацію з "пунктами незламності".

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За його словами, у Києві багато шкіл та дитячих садків пройшли термосанацію, оснащені генераторами і вже готові працювати як пункти обігріву.

"В нас є достатня кількість шкіл та дитячих садків, які пройшли термосанацію, тобто відповідні ремонти щодо утеплення. Вони вже готові як пункти обігріву. В цих закладах є великі спортивні зали, їдальні, актові зали. І кожна з цих споруд може прийняти велику кількість людей", – заявив Віталій Кличко.

Вони є майже в кожному мікрорайоні нашого міста. Є 500 генераторів для роботи цих пунктів. Будуть ще 12 пересувних модульних котелень, замовлених нами спеціально під пункти обігріву. Але тема вже, на жаль, політично забарвлена. Незважаючи на нинішню ситуацію, навколо неї почалися політичні баталії,

– додав він.

Він зазначив, що наразі працюють 430 таких пунктів, де люди зможуть отримати необхідні послуги – тепло, воду, телекомунікації, інтернет-зв'язок, довідку. А на випадок надзвичайної ситуації буде розгорнуто ще понад 100 пунктів обігріву. І попросив киян на екстрений випадок заздалегідь отримати інформацію, де розташований найближчий пункт обігріву. Така інформація є на інтернет-ресурсах та у "Києві Цифровому".

Також Віталій Кличко закликав не маніпулювати питанням пунктів обігріву.

Я не хочу, особливо в нинішній ситуації, вступати в політичні баталії. Це безглуздо. Мені є чим займатися. Але вже казав і повторю ще раз: маніпулювати не дозволю. Бо мені депутати від партії влади, коли їх зустрічаю під час об’їзду та перевірки пунктів в обличчя кажуть, що все гаразд з пунктами, а потім роблять пости під копірку, що все погано. Це дико виглядає. І для киян. І для іноземних партнерів. Українці потребують єдиної команди, а не політичної штовханини,

– наголосив Кличко.

Нагадаємо. В Україні відкрили понад 4 тисячі "Пунктів незламності", які мають працювати цілодобово.

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