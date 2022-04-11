Украинцы – очень фартовая нация, но впереди решающие дни

Нам везет. Мы столько раз в самых сложных ситуациях собственной истории смогли вырулить, когда пропасть была вот-вот, что я начинаю верить в карму и что она возвращается за все столетия и поколения порабощения и страданий.

Страна счастливых билетов

Просто вспомните, как мы получили независимость в 1991, завернули Яника в 2004 и 2013, отразили 3/4 оккупированных территорий в 2014, а Киев, Чернигов, Сумы и еще многие города и села – за прошедшие недели.

К теме За нас воюют неотпетые и неоплаканные или какой мистический знак увидели в Бородянке

Мы очень фартовая нация. Удача, а теперь уже весь мир – на нашей стороне. Осталось только научиться эту удачу использовать по полной и доводить начатое до конца. Будет не так "весело", местами даже скучно. Но думаю, что мы к этому уже созрели.



Впереди Украину ждут решающие дни войны с извечным врагом / Фото "Слово і діло"

Впереди решающие дни, а затем нужно будет годами закреплять и отстаивать результат. Все вместе, наконец забыв о противоречиях.

Обратите внимание – ВСУ мастерски уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новоайдаре: смотрите видео