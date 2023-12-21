Пытки и смерть в плену РФ․ Как пытают крымских политзаключенных и почему их трудно освобождать

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После оккупации Крыма россияне начали массово арестовывать людей с проукраинской позицией. После полномасштабного вторжения ситуация только ухудшилась – пленников Кремля начали этапировать на территорию России. После нечеловеческих пыток и фейковых обвинений украинцы даже не имеют возможности поговорить с родными. Кроме того, оккупанты не оказывают надлежащей медицинской помощи, что уже привело к гибели двух политзаключенных.

Об условиях крымских и российских СИЗО, истории политзаключенных и почему Россия не обменивает гражданских – читайте в эксклюзивном материале 24 Канала.

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Штрафы на 6 миллионов, песни на украинском и репрессии

Мы пообщались с постпредом президента Украины в Крыму Тамилой Ташевой, правозащитником и соучредителем "КрымЅОЅ" и "Крымский дом" Алимом Алиевым, а также главой Крымскотатарского Ресурсного Центра (КРЦ), членом Меджлиса крымскотатарского народа Эскендером Бариевым.Кроме того, в Брюсселе послушали и услышали родных крымских политзаключенных, которые приехали туда, чтобы рассказать миру свои истории.

По данным представительства президента Украины в АР Крым, по состоянию на ноябрь 2023 года в Крыму находятся 190 украинских политзаключенных, из них подавляющее большинство, а именно 123 – представители коренного крымскотатарского народа. Среди них есть активисты, правозащитники, гражданские журналисты – те, кто не хотел и не был готов мириться с оккупационными властями.

Украинские правозащитники говорят, что ситуация с правами человека в Крыму после начала полномасштабной войны в Украине ухудшилась. В комментарии 24 Каналу соучредитель общественной организации "КрымЅОЅ", Алим Алиев рассказал, что россияне уже вынесли более 500 постановлений о привлечении к административной ответственности за так называемую "дискредитацию российской армии".

Кейсы очень разные – от исполнения песен на украинском языке до осуждения войны школьными преподавателями,

– рассказывает Алим Алиев.



Алим Алиев / Фото с фейсбук-страницы правозащитника

По официальным данным, к административной ответственности привлекли 559 человек, из них – 490 получили штрафы. Общий размер примененных штрафов уже составляет не менее 15,5 миллиона российских рублей (6,3 миллиона гривен – 24 Канал).За повторную "дискредитацию российской армии" незаконно осуждают.

37-летний житель временно оккупированной Феодосии Олег Валеев раскритиковал Россию в соцсетях из-за нападения на Украину. Из-за этого получил срок – полтора года колонии-поселения, а также запрет на администрирование сайтов на три года.



Вид на СИЗО в Симферополе / Фото ru.krymr.com

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева отмечает, что репрессии россиян и преследования граждан с проукраинской позицией только усиливаются. Впрочем, на этом преступления России не заканчиваются – россияне нарушают международное право и этапируют политзаключенных в Россию.

Это напрямую запрещено в статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны: запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц с оккупированной территории на территорию государства-оккупанта или на территорию любого другого государства,

– подчеркнула она.

Отсутствие горячей воды и жестокие пытки: нечеловеческие условия в крымских и российских СИЗО

Украинских политзаключенных удерживают в крымских и российских СИЗО в нечеловеческих условиях. Часто камеры холодные и там царит антисанитария. Также есть проблемы со связью. Чтобы позвонить родным, приходится договариваться с сокамерниками.

Председатель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что оккупационные власти в Крыму в СИЗО №1 удерживают политзаключенных в подвалах и холодных камерах. Над заключенными ужасно издеваются и применяют пытки.

Они (россияне – 24 Канал) говорят: "мы можем делать все, что захотим, и нам за это ничего не будет",

– рассказывает Бариев.

В этом же изоляторе отсутствует горячая вода. Во время походов в баню не дают достаточного времени, чтобы принять душ. По словам Бариева, из-за этого большинство политзаключенных моются в одежде. В Новочеркасском СИЗО на территории России ситуация другая – горячая вода в камерах есть, но помыться возят только раз в несколько недель.



СИЗО в оккупированном Крыму / Фото krymr.org

Что касается связи – ситуация на полуострове лучше, если сравнивать с местами неволи на территории России. Политзаключенные пытаются создать так называемую сеть и передавать трубку друг другу, чтобы заключенные имели возможность позвонить близким.

Бариев говорит, что в России, а именно в Новочеркасске украинцев меньше – там находятся либо те, кого привозят на суд, либо те, кто уже получил приговор и ждут этапирования.

Они пытаются искать возможности, но это индивидуально – зависит, в какой камере они оказались, как смогли договориться с сокамерниками, которые могут иметь телефон. А так, ситуация тяжелая. Во время процесса этапирования надо ждать несколько недель, а то и больше, пока политзаключенного перевезут к месту назначения,

– отметил председатель Крымскотатарского ресурсного центра.



Эскендер Бариев / Фото "Радио Свобода"

17 лет колонии строгого режима: история Наримана Джеляла

Нариман Джелял – украинский крымскотатарский политик, журналист и первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. В начале сентября 2021 года его задержали представители оккупационной "власти" России в Крыму вместе с братьями Ахтемовыми и еще двумя крымскими татарами.

Сотрудники ФСБ обвинили Джеляла в подрыве части газопровода 23 августа 2021 года в районе Перевального возле Симферополя. В тот же день Нариман участвовал в саммите Крымской платформы, который проходил в Киеве.

Российские власти давно стремились ограничить его влияние среди земляков и заставить его замолчать. Именно его присутствие на Крымской платформе и освещение им проблем Крыма и вызвало истинную причину ареста, которая была направлена на его полную изоляцию,

– сказала жена Наримана, Левиза Джелял.



Левиза Джелял / Фото "КрымSOS"

Российские спецслужбы удерживали Джеляла в наручниках и с мешком на голове, оказывали психологическое давление и не давали возможности обратиться за помощью. После этого активиста обвинили в совершении диверсии и арестовали.

Обвинение Наримана основано на показаниях братьев – Асана и Азиза Ахтемовых, которым тоже инкриминируют эту же диверсию. Левиза Джелял заявляет, что Ахтемовых похитили из домов, угрожали электрическим стулом, расправой над женой и детьми, чтобы "выбить правильные показания", которые ФСБ подготовила заранее. В результате нечеловеческих пыток они оговорили как себя, так и Наримана.

Подконтрольный России "Верховный суд" Крыма огласил приговор:со штрафом 700 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 1,5 года.Асан Ахтемов получил другой срок – 15 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год. 13 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год присудили Азизу Ахтемову.



Азиз Ахтемов, Нариман Джелял и Асан Ахтемов во время оглашения приговора в российском суде в Крыму, 21 сентября 2022 года / Фото Эльмаз Кырымлы

Жена Наримана Левиза поделилась, что во время судебных процессов ее мужа постоянно пытали и именно это свидетельствует о фальсификации дела. Кроме того, международные организации и правозащитники подчеркивают, что обвинения – политически мотивированные.

С первого дня ареста Нариман был в самых отдаленных частях СИЗО. Два года он находился в спецблоке, где режим содержания самый жесткий. После перевода в другой спецблок был подвергнут грубому психологическому и физическому давлению,

– рассказала Левиза Джелял.

В изоляторе россияне заставляли политзаключенных стоять или ходить в течение 16 часов, садиться – запрещали. Кроме того, в СИЗО не обеспечивают медицинскую помощь – из-за этого у Наримана образовались варикозные расширения вен на ногах, осложнились проблемы со спиной, появилась гипертония, а зубы начали выпадать из-за постоянной боли.

Сейчас Джеляла вместе с братьями Ахметовыми этапировали в Россию. Об этом российские оккупационные власти сообщили жене Наримана только через 10 дней после того, как украинские граждане покинули Крым.

Глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев отмечает, что в соответствии с законодательством России информацию о местонахождении во время этапирования могут не предоставлять. Перед отправкой на территорию России Нариман мог бы встретиться с родственниками, но россияне лишили его такой возможности.

Ранее сообщалось, что оккупанты везут его в тюрьму в Минусинске Красноярского края. Однако сейчас никакой информации о месте пребывания, состоянии здоровья Наримана нет. К тому же политзаключенных Азиза и Асана Ахтемовых оккупанты уже незаконно этапировали в тюрьмы на территории России, которые находятся в Минусинске и Владимире,

– рассказала Тамила Ташева.

Били электрическим током и шантажировали: история Владислава Есипенко

Владислав Есипенко – украинский журналист, с 2014 года начал сотрудничать с "Радио Свободой" над проектом "Крым.Реалии". В течение семи лет, после аннексии Крыма, мужчина ездил в командировки на полуостров – снимал сюжеты на социально-экономические темы.

В марте 2021 года Есипенко задержали российские спецслужбы. В тот день журналист снимал сюжет об акции ко дню рождения Тараса Шевченко. В течение месяца родственники Владислава не знали, где он находится. Независимых адвокатов к мужчине не пускали.

Жена Владислава, Екатерина Есипенко вспоминает, что россияне предоставили ее мужу государственного защитника, который работал на ФСБ. Российские спецслужбы издевались над гражданином Украины – били электрическим шокером, шантажировали и угрожали убийством. В то же время так называемый адвокат заставлял журналиста признать свою вину.



Задержание Владислава Есипенко в Крыму / Фото росСМИ

ФСБ приглашали меня с ребенком якобы приехать на свидание с мужем в Крым, все мы понимаем с какой целью. Через пытки, избиения и угрозы проходят почти все политические заключенные на в.о. территориях. Такие методы ФСБ применяют только потому, что у них нет других доказательств вины наших граждан,

– рассказывает жена заключенного.



Екатерина Есипенко / Фото Zmina

Всего в ходе рассмотрения дела состоялось 16 судебных заседаний. "Суд" первой инстанции приговорил Владислава к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, апелляционная жалоба смягчила приговор до пяти лет. Сейчас свое незаконное наказание журналист отбывает в колонии в Керчи.

Не слышит на левое ухо и перенесла инсульт: история Ирины Данилович

Ирина Данилович – правозащитница, журналистка, автор проекта "Крымская медицина без обложки". После начала полномасштабного вторжения, в конце апреля 2022 года, российские спецслужбы похитили Ирину вечером, когда она возвращалась домой в городе Коктебель.

ОМОНовцы провели обыски дома у Данилович, саму женщину – удерживали в подвале ФСБ. Правозащитницу допрашивали и заставляли признаться в госизмене и в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Между тем родственники Ирины искали ее везде – даже спрашивали в ФСБ.

Но те цинично отрицали свою причастность.

Уже 12 мая появились детали – Данилович отправили в СИЗО в Симферополе. После того как крымчанка отказалась давать "правильные показания" россиянам, те

В декабре прошлого года Данилович получила срок – до семи лет колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей. "Суд" решил уменьшить наказание на 6 месяцев после подачи апелляции. Летом 2023 года Ирину этапировали в Краснодарское СИЗО. О том, что незаконно заключенную перевезли на территорию России, отец девушки, Бронислав Данилович, узнал случайно – когда забирал личные вещи дочери из СИЗО на полуострове. Сейчас крымчанка находится в женской исправительной колонии №7 в городе Зеленокумск Ставропольского края России.

После задержания у правозащитницы начались проблемы со здоровьем. Ирина жаловалась на постоянную головную боль, которую она получила после перенесенного отита. Россияне не обеспечили надлежащую медицинскую помощь, а ее диагноз до сих пор неизвестен. В знак протеста Данилович даже объявляла сухую голодовку, которую прекратила из-за обещания получить лечение.



Ирина Данилович и ее письмо о пытках со стороны оккупантов / Иллюстрация "КрымSOS"

Отец заключенной рассказал, что его дочь нуждалась в лечении еще тогда, когда шел судебный процесс. Впрочем, оккупанты игнорируют жалобы на боль в левом ухе, из-за которой женщина может полностью потерять слух. И хотя родители Данилович передают ей лекарства, до заключенной они, скорее всего, не доходят.

Врач колонии сказала ей – мол, ничего, поболит, нерв атрофируется, перестанет болеть, оглохнешь и будет все нормально,

– рассказал отец заключенной.



Бронислав Данилович / Фото "Крымская солидарность"

Ни лекарства, ни медицинской помощи: как живут и умирают крымские политзаключенные

Правозащитник Алим Алиев подтверждает, что в российских колониях не обеспечивают должного лечения. По его словам,Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец сообщает, что женщину держат в антисанитарных условиях: на 400 человек предусмотрено всего пять водопроводных кранов на улице с ледяной водой. В камерах холодно настолько, что заключенные одевают зимние куртки. В столовой отсутствует мыло, а в еде часто находят тараканов.

По данным центра прав человека ZMINA, 45 политзаключенных имеют проблемы со здоровьем, 21 из них – нуждаются в неотложной медицинской помощи. Кроме того, уже известны два случая гибели крымских политзаключенных в российских тюрьмах.

7 февраля 2023 года в колонии №5 в городе Новотроицк Оренбургской области России погиб гражданин Украины Константин Ширинг. Мужчину обвинили в "шпионаже" и осудили на 12 лет лишения свободы. Заключенный нуждался в неотложной медицинской помощи из-за сердечных болезней, однако россияне отказали в операции.

10 февраля 2023 года в СИЗО Новочеркасска умер политзаключенный Джемиль Гафаров. Мужчину задержали еще в 2019 году, инкриминировав обвинения в террористической деятельности. Уже тогда у Гафарова была третья группа инвалидности и хронические заболевания. После перенесенного инфаркта миокарда в 2017 году, врачи диагностировали у мужчины хроническую почечную недостаточность с нарушением фильтрации почек. Он нуждался в регулярном диализе, который в условиях СИЗО проводить невозможно.

Надлежащей медицинской помощи во время пребывания в изоляторе Гафаров не получил. Впрочем, его родственники и адвокаты неоднократно обращались к россиянам, чтобы те перевели политзаключенного на домашний арест. В 2020-м году российские врачи понизили группу инвалидности с третьей до второй. А в ноябре 2022 года мужчина перенес сердечный приступ в СИЗО.



Джемиль Гафаров (слева) и Константин Ширинг (справа) погибли в российских СИЗО / Фото krymr.org

Постпред президента в Крыму Тамила Ташева рассказывает, что их представительство неоднократно поднимало эту тему в зарубежных СМИ и во время общения с иностранными делегациями. По ее словам, неоказание медицинской помощи приравнивается к пыткам.

Наши граждане не только не получают качественной и своевременной медицинской помощи, но и вынуждены находиться в российских тюрьмах в нечеловеческих условиях, что часто ухудшает их состояние, они находятся в информационном вакууме, с тотальным запретом на чтение, связь с родными и тому подобное,

– рассказала Ташева 24 Каналу.

Еще одним примером бездействия врачей в российских колониях является история гражданского журналиста Руслана Сулейманова, которого удерживают в СИЗО №3 Новочеркасска. Мужчина неоднократно обращался к врачам за помощью из-за врожденного порока сердца и тахикардии. Тамила Ташева говорит, что врач пришла к мужчине всего один раз и предложила пустырник с глицином.

"От обоих препаратов политзаключенный отказался, ведь это не лекарства, которые ему нужны. На его просьбу дать ему лекарство без спирта врачи заявили, что таких у них нет. Кроме того, мужчина пожаловался, что в камере очень сыро, отопление появилось только 16 октября. До этого приходилось спать в куртке", – сказала представительница президента Украины в Крыму.

Тамила Ташева отмечает, что всегда старается передавать информацию международным партнерам, особенно о политзаключенных, которые находятся в критическом состоянии. По ее словам, в основном единственный шанс получить политзаключенному лекарства, это купить их за деньги, которые собирает его семья, часто отдавая последнее.



Тамила Ташева / Фото с фейсбук-страницы представительницы президента в Крыму

Как может помочь международное сообщество

Важно, чтобы тема возвращения украинских политзаключенных активно обсуждалась на международном уровне, поскольку Россия не останавливается в совершении преступлений на в.о. территориях, отмечает Тамила Ташева. По ее мнению, только после освобождения всех территорий безопасность может быть гарантирована всем гражданам Украины.

Всех политзаключенных, незаконно осужденных Россией, мы освободим после деоккупации полуострова,

– говорит представительница президента Украины в Крыму.

В Украине от международных партнеров ожидают давления на Россию относительно незаконного этапирования политзаключенных, а по факту – депортацию граждан Украины.

Председатель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев считает, что до полномасштабного вторжения страны Европы и США имели рычаги давления на Россию, поскольку тогда дипломатические отношения между этими государствами все еще существовали. По словам Бариева, активисты устраивают акции "защитите заключенного", чтобы привлечь внимание международного сообщества.

Мы обращались к политикам европейским, к американским политикам, чтобы они брали под опеку того или иного политзаключенного. Когда о политзаключенном пишет какой-то политик – в России на это реагировали и можно было добиться более снисходительного отношения,

– говорит он.

До полномасштабной войны украинский консул мог посетить политических заключенных и передать продукты. Сейчас этого нет, поэтому Эскендер Бариев говорит, что работает над тем, чтобы незаконно заключенные получили поддержку со стороны международных адвокатов или дипломатов стран Крымской платформы. По мнению Бариева, отношение к политзаключенным меняется, когда есть международная реакция, поскольку Россия до сих пор пытается казаться "правовым государством".

"Наримана Джеляла наградили премией исторической справедливости. Россия все еще наблюдает за этими мероприятиями и отношение к людям меняется", – говорит Бариев.

Правозащитник Алим Алиев отмечает, что международное сообщество может повлиять, но опосредованно. Ведь Россия не придерживается международных договоров и международного гуманитарного права. По его мнению, партнеры Украины вряд ли могут предотвратить депортацию политзаключенных на территорию России. Впрочем, могут помочь в возвращении домой.

То, что сегодня можно делать это очевидно – возвращение наших политзаключенных в Украину. Но обмены военнопленных и политзаключенных пока приостановлены, хотя мы очень надеемся, что этот процесс снова возобновится,

– сказал Алиев.

В частности, международные партнеры могут помочь, чтобы Россия оказала медицинскую помощь незаконно заключенным. Однако Алиев говорит, что в этом вопросе ограниченный арсенал действий, поскольку Россия игнорирует любые договоренности. На данный момент активно работают адвокаты, крымские инициативы и сами семьи политзаключенных, которые пытаются получить самую новую информацию о своих родных.

Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева отмечает, что Украина нуждается в эффективном механизме для освобождения политзаключенных. На сегодня, эти процессы фактически зависят от России. Российские власти согласны обменять украинских гражданских на своих военных. Киев на такую договоренность не пойдет.

Мы не можем на это пойти, потому что такие действия являются нарушением международного права. В целом отсутствуют международно-правовые механизмы обмена или возвращения гражданских, поскольку существует полный запрет на захват гражданских заложников. Несмотря на это, Украина готова к обмену гражданских на гражданских,

– сказала Ташева.

В представительстве президента Украины в Крыму говорят, что правительство пытается привлекать международных партнеров к процессу освобождения украинцев. По словам Ташевой, Киев имеет положительный опыт сотрудничества с Анкарой, когда удалось вернуть командиров "Азовстали".

Она надеется, что так же удастся вернуть и политзаключенных. Тамила Ташева говорит, что важную роль в обмене военнопленных и других граждан играют страны Персидского залива, в частности Катар вернул незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

Привлечение любой третьей страны требует согласия российской стороны, и надо учитывать, что это также может стать проблемой, потому что мы воюем с тоталитарной пропагандистской машиной, которая пренебрегает всеми международными правилами,

– отметила Тамила Ташева.

Эскендер Бариев заключает, что пока не видит положительной перспективы по обмену или освобождению политзаключенных. Впрочем, добавляет, что сегодня важно делать все, чтобы россияне не подвергали их пыткам.