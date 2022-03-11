Украинцы показали мужество и мастерство в борьбе с Путиным, – вице-президент США
Источник:твиттер Камалы Харрис
Страна-агрессор безжалостно уничтожает украинские города уже 16-й день. За это время немало людей успели высказать свою позицию.
В частности, вице-президент США Камала Харрис. Она подчеркнула, что украинцы показали мужество и мастерство в борьбе с президентом оккупанта Путиным.
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Мы вместе сделаем все солидарно, чтобы поддержать то, что необходимо для гуманитарных потребностей и потребностей безопасности украинского народа,
– заявила Харрис.
Она добавила, что украинцы показали необычайное мужество и мастерство, свою готовность и способность бороться против войны Путина и российской агрессии.
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