Украинцы показали мужество и мастерство в борьбе с Путиным, – вице-президент США

Страна-агрессор безжалостно уничтожает украинские города уже 16-й день. За это время немало людей успели высказать свою позицию.

В частности, вице-президент США Камала Харрис. Она подчеркнула, что украинцы показали мужество и мастерство в борьбе с президентом оккупанта Путиным.

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Мы вместе сделаем все солидарно, чтобы поддержать то, что необходимо для гуманитарных потребностей и потребностей безопасности украинского народа,

– заявила Харрис.

Она добавила, что украинцы показали необычайное мужество и мастерство, свою готовность и способность бороться против войны Путина и российской агрессии.

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