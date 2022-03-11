Зокрема, віцепрезидент США Камала Гарріс. Вона підкреслила, що українці показали мужність і майстерність у боротьбі з президентом окупанта Путіним.

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Ми разом зробимо все солідарно, щоб підтримати те, що необхідно для гуманітарних потреб та потреб безпеки українського народу,

– заявила Гарріс.

Вона додала, що українці показали надзвичайну мужність і майстерність, свою готовність і здатність боротися проти війни Путіна та російської агресії.

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