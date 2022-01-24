Украинцы получат 500 гривен за бустерную вакцинацию

Украинцы, которые вакцинируются бустерной дозой от COVID-19, получат помощь от государства. На этот раз это не 1000, а 500 гривен.

Об этом в своем обращении сказал Владимир Зеленский. Он также анонсировал список сфер, где можно потратить деньги.

Важно Все под контролем, – Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО

Как пояснил президент Украины, с сегодняшнего дня, люди старше 60 лет смогут тратить 1000 гривен на лекарства. Также в течение февраля пожилые люди могут использовать эти деньги на оплату коммуналки.

Также в скором времени программа будет распространяться на граждан в возрасте 14 – 18 лет. Кроме базовых целей на спорт, музеи и театры, они смогут потратить деньги на образовательные услуги и программы,

– отметил украинский лидер.

За бустерную дозу будут давать 500 гривен

Существует мнение, что иммунитет возрастает после каждой последующей дозы вакцины. Для того, чтобы поощрить украинцев делать прививки бустерной дозой, власть будет насчитывать еще 500 гривен в рамках программы "ЄПідтримка".

Стратегия бустеризации уже стала единым стандартом для всех развитых стран. И в рамках программы "ЄПідтримка" добавят еще 500 гривен для тех, кто сделает бустерную дозу,

– рассказал Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал о 500 гривнах за бустерную дозу: смотрите видео

Пока неизвестно, как именно будут начислять деньги. Однако, вероятно, процедура не будет отличаться от той, что существует сейчас. О том, что за вакцинацию будут выплачивать 1000 гривен, президент Зеленский анонсировал 15 ноября. Пилотный проект в приложении "Дия" стартовал 13 декабря, а официально – уже с 19 декабря.

В Минэкономики рассказали, что с начала запуска программы "єПідтримка" более 7,2 миллиона украинцев подали заявки в "Дию" на получение 1 тысячи гривен. За 4 недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 миллиардов гривен, из которых около 1,5 миллиарда гривен украинцы уже потратили.

Куда можно тратить средства: