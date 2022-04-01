Украинцы получили уже 22 миллиарда гривен по программе єПідтримка

Правительство выплатило уже 22 миллиарда гривен гражданам, которые подали заявку на получение выплат по программе єПідтримка. Воспользовались помощью несколько миллионов украинцев.

Об этом сегодня, 1 апреля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании Кабмина.

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Сколько украинцев воспользовались єПідтримкою

Кабинет Министров получил около 5 миллионов заявок на получение помощи. На сегодняшний день удалось выплатить 22 миллиарда гривен – около 3,5 миллионов украинцев уже получили свои выплаты.

Денис Шмигаль уточнил, что 31 марта был последний день, когда можно было подать заявку на выплату 6,5 тысячи гривен.

Добавим, в Верховной Раде был одобрен законопроект, согласно которому вся сумма банковских вкладов теперь гарантируется государством. Если банк обанкротится – гражданин все равно получит свои деньги. Ранее государство возмещало вклады только до 200 тысяч гривен.

Смотрите видео с обращением Шмыгаля во время заседания правительства