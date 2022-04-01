Про це сьогодні, 1 квітня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Важливо За останні 3 місяці держава профінансувала соцвиплат на 78 мільярдів

Скільки українців скористалися єПідтримкою

Кабінет Міністрів отримав майже 5 мільйонів заявок на отримання допомоги. Станом на зараз вдалося виплатити 22 мільярди гривень – близько 3,5 мільйонів українців вже отримали свої виплати.

Денис Шмигаль уточнив, що 31 березня був останній день, коли можна було подати заявку на виплату 6,5 тисяч гривень.

Додамо, у Верховній Раді схвалили законопроєкт, згідно з яким вся сума банківських вкладів тепер гарантується державою. Якщо банк збанкрутує – то громадянин все одно отримає свої гроші. Раніше держава відшкодовувала вклади лише до 200 тисяч гривень.

Дивіться відео зі зверненням Шмигаля під час засідання уряду