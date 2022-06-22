Украинцы могут получить до 30 000 евро компенсации
Следует успеть подать заявление в течение четырех месяцев с момента нарушения ваших прав. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
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Такое заявление следует подать в Европейский суд по правам человека. Сделать это нужно не позднее 16 января 2023 года.
Как подать заявление: пошаговая инструкция
- Заполните форму на сайте: https://espl.com.ua
- Загрузите документ на компьютер, распечатайте, положите в конверт и наклейте на него адрес ЕСПЧ (она сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте)
- Отправьте заявление в одном из отделений Укрпочты
Отмечается, что можно заполнить заявление родственника, если он не может подать его самостоятельно. Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года .
Список ситуаций, которые дают право обратиться в ЕСПЧ:
- гибель родственника;
- разрушенное жилье;
- ранения;
- незаконное лишение свободы;
- пытки;
- изнасилование или насильственное исчезновение человека и т.д.
В "Действии" можно зарегистрировать поврежденное имущество и получить возмещение
За 119 дней широкомасштабного вторжения российские кафиры уничтожили или повредили немало гражданской инфраструктуры и имущества украинцев. Граждане могут зафиксировать разрушения и возместить ущерб , причиненный войной.
Так, владелец поврежденного или разрушенного дома или квартиры может подать заявку самостоятельно через "Действие" - на сайте или благодаря приложению. Если у гражданина нет возможности воспользоваться онлайн-регистрацией, то это можно сделать через ЦНАП или с помощью нотариуса .
После того, как гражданин подал заявку, органы местного самоуправления создают специальную комиссию, которая займется осмотром поврежденного имущества заявителя. На основе действий которых впоследствии будет происходить возмещение.
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