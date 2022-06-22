Украинцы могут получить до 30 000 евро компенсации

Следует успеть подать заявление в течение четырех месяцев с момента нарушения ваших прав. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

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Такое заявление следует подать в Европейский суд по правам человека. Сделать это нужно не позднее 16 января 2023 года.

Как подать заявление: пошаговая инструкция

  1. Заполните форму на сайте: https://espl.com.ua
  2. Загрузите документ на компьютер, распечатайте, положите в конверт и наклейте на него адрес ЕСПЧ (она сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте)
  3. Отправьте заявление в одном из отделений Укрпочты

Отмечается, что можно заполнить заявление родственника, если он не может подать его самостоятельно. Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года .

Список ситуаций, которые дают право обратиться в ЕСПЧ:

  • гибель родственника;
  • разрушенное жилье;
  • ранения;
  • незаконное лишение свободы;
  • пытки;
  • изнасилование или насильственное исчезновение человека и т.д.

В "Действии" можно зарегистрировать поврежденное имущество и получить возмещение

За 119 дней широкомасштабного вторжения российские кафиры уничтожили или повредили немало гражданской инфраструктуры и имущества украинцев. Граждане могут зафиксировать разрушения и возместить ущерб , причиненный войной.

Так, владелец поврежденного или разрушенного дома или квартиры может подать заявку самостоятельно через "Действие" - на сайте или благодаря приложению. Если у гражданина нет возможности воспользоваться онлайн-регистрацией, то это можно сделать через ЦНАП или с помощью нотариуса .

После того, как гражданин подал заявку, органы местного самоуправления создают специальную комиссию, которая займется осмотром поврежденного имущества заявителя. На основе действий которых впоследствии будет происходить возмещение.

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