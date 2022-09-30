Решение вступит в силу с 1 октября. Оно имеет целью увеличить размер компенсаций людям, которые предоставляют жилье внутренним переселенцам в рамках программы "Прихисток".

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"Программа предусматривает государственную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги тем, кто безвозмездно приютил внутренне перемещенных лиц из ВОТ или зон проведения военных (боевых) действий. Владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 за каждое такое лицо в месяц", – сообщили в Правительстве.

Кто может получать компенсацию

Программу реализуют благодаря обновленному Меморандуму о сотрудничестве. Его заключил Минрегион с обществом Красного Креста Украины.

Ранее Правительство уже приняло, что при начислении субсидий компенсация не будет исчисляться как полученный доход. Считается, что это должно быть стимулом принимать украинцев, спасающихся от войны.

Также расширили перечень заведений, которые будут иметь компенсацию за коммунальные услуги, когда приютят ВПЛ. Это касается не только государственных и коммунальных предприятий, но и юридических лиц, ФОП, религиозных организаций и т.п.

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Херсонцев просят эвакуироваться

Жителей населенных пунктов Херсонщины, которые удалось деоккупировать, просят на зиму покинуть дома. Это связано с опасностью остаться без тепла и воды. Чтобы получить помощь с выездом, следует обратиться в Херсонскую облгосадминистрацию.

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