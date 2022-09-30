Рішення стане чинним з 1 жовтня. Воно має на меті збільшити розмір компенсацій людям, які надають житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток".

До теми Україну можуть покинути ще до 5 мільйонів "за найгіршого сценарію", – Інститут демографії

"Програма передбачає державну компенсацію за житлово-комунальні послуги тим, хто безоплатно прихистив внутрішньо переміщених осіб із ТОТ чи зон проведення воєнних (бойових) дій. Власники житла, що розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 за кожну таку особу на місяць", – повідомили в Уряді.

Хто може отримувати компенсації

Програму реалізують завдяки оновленому Меморандуму про співпрацю. Його уклав Мінрегіон із товариством Червоного Хреста України.

Раніше Уряд вже ухвалив, що під час нарахування субсидій компенсація не обчислюватиметься як отриманий дохід. Вважають, що це має бути стимулом приймати українців, які рятуються від війни.

Також розширили перелік закладів, які матимуть компенсацію за комунальні послуги, коли прихистять ВПО. Це стосується не лише державних та комунальних підприємств, а і юридичних осіб, ФОПів, релігійних організацій тощо.

Зауважте Кому будеш потрібен, якщо помреш від снаряда, – переселенка про важливість евакуації

Херсонців просять евакуюватися

Мешканців населених пунктів Херсонщини, які вдалося деокупували, просять на зиму залишити домівки. Це пов'язано з небезпекою залишитися без тепла та води. Щоб отримати допомогу з виїздом, слід звернутися до Херсонської облдержадміністрації.

Зверніть увагу – історія порятунку з Херсону: дивіться відео