За уничтожение животных и окружающую среду: украинцы призывают мир наказать Россию - как это сделать

Российские оккупанты во время своей кровавой войны против Украины уничтожают не только гражданское население, но и животных и окружающую среду в целом. В ответ на это UAnimals запустила международную информационную кампанию.

Активисты призывают наказать Россию за экологические преступления во время войны, подписав петицию в ООН и Европейский парламент, передает 24 канал.

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В петиции представители UAnimals призывают международные организации и институты осудить действия России, способствовать прекращению преступлений экологического характера, ввести дополнительные санкции против страны-агрессора.

А также помочь в восстановлении украинской экосистемы во время войны и в послевоенное время, в частности, привлекая инструмент репараций,

– говорится в заявлении UAnimals.

За восемь месяцев войны, как свидетельствуют данные Государственной экологической инспекции Украины, агрессивные действия России привели к тому, что:

182880 квадратных метров грунта загрязнены вредными веществами;

2365129 квадратных метров земли завалены остатками уничтоженных предметов и боеприпасов;

680618 тонн нефтепродуктов сгорели за время обстрелов, что привело к значительному загрязнению воздуха;

23286 гектаров леса были сожжены ракетами или снарядами. Для восстановления части лесных площадей понадобится не менее 10 лет.

7 155 689 объектов уничтожено, в том числе и критической инфраструктуры, что также нанесло значительный ущерб окружающей среде Украины.

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Россияне оккупировали 8 заповедников и 12 национальных природных парков. Приблизительно 80% территории национального парка "Святые горы" уничтожены. В оккупированной "Аскании Новой" наблюдается гуманитарный кризис. По оценкам украинских экологов, может говориться об уничтожении сотен тысяч или даже миллионов диких животных. В то же время из-за вторжения России погибли более 6 миллионов домашних животных.

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