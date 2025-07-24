Мы услышали и готовы к изменениям, – у Зеленского отреагировали на протесты по НАБУ и САП

В Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Сумах и других городах два дня проходят протесты против законопроекта №12414. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это, что является свидетельством демократии.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что власть слышит украинцев, которые хотят знать, в какой стране им жить. Такие события стали бы вызовом для авторитарных стран.

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Подоляк отреагировал на массовые протесты в отношении НАБУ и САП

Советник главы ОПУ отметил, что несмотря на войну Украина показывает, что у нее есть гражданское общество, которое четко знает, в какой стране оно хочет жить и доказывает, что может защищать фундаментальные ценности. Если государство хочет внести изменения, украинцы могут высказаться против.

Президент довольно быстро сказал, что мы (власть – 24 Канал) слышим общество и готовы работать, чтобы ключевая антикоррупционная институция в Украине была действительно эффективной и независимой. Это подчеркивает силу Украины,

– сказал он.

По словам Подоляка, эти события шокируют Россию, ведь она не может осознать переход событий в другом государстве, где есть демократия. Так, люди выходят не за или против кого-то, они хотят знать архитектуру страны, в которой будут жить.

Обратите внимание! На фоне протестов Владимир Зеленский заявил, что согласовал текст законопроекта о независимости антикоррупционных органов., который сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины.

По мнению советника главы ОПУ, в стране не могут существовать абсолютно автономные правоохранительные органы. Минюст США, для примера, контролирует все спецслужбы страны, может назначить аудит и проверки.

"Понятно, что после 2014 года антикоррупция – это фундаментальная ценность, которую готово защищать общество. Государство на это реагирует без конфликтов или запретов", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, партнеры Украины, а именно США и Европа, хотят видеть "прозрачность" и понимать, как страна борется с коррупцией. Этого хочет и Зеленский, поэтому власть не запрещает протесты, на которых украинцы хотят еще большей "прозрачности".

Мы услышали и готовы к изменениям. Это пугает любой авторитарный режим. Это подчеркивает демократическую природу Украины,

– подытожил он.

Советник главы ОПУ добавил, что впоследствии конструкция правоохранительных органов должны провести аудиты работы, в частности приговоры чиновникам или бизнесменам, и проводить проверки утечки информации.