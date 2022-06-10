Украинцы смогут получить безвозвратные гранты для создания тысяч новых микробизнесов, – Шмигаль

В Украине разоряют систему поддержки учредителей бизнеса. В частности, будут выдаваться безвозвратные средства на создание микробизнесов.

Однако новая система предполагает не только такую поддержку бизнеса. Об этом 10 июня рассказал премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

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Заявки на гранты будут подаваться в Действии

По словам премьера, сейчас разрабатывают ряд программ, направленных на создание рабочих мест. Это реализуют через поддержку бизнеса, госзаказ, строительство, кредитование и трудоустройство безработных.

Государство предоставит безвозвратные средства для создания тысяч новых микробизнесов. Кроме того, под этот бизнес можно будет взять льготный кредит в пределах 5-7-9. Ожидаем, что программа грантов позволит создать десятки тысяч рабочих мест,

отметил Денис Шмигаль.

Он добавил, что заявку на получение безвозвратных средств следует подавать через Действие. Стоит отметить, что это должно быть не просто заявление, а бизнес-план, рассматриваемый независимыми оценщиками-предпринимателями.

Правительство дает деньги на развитие перерабатывающих предприятий:

деревообработки;

мебельного производства;

производства одежды или фурнитуры;

производству строительных материалов;

аграрная переработка и т.д.

Вырученные средства можно будет потратить на приобретение оборудования. Однако будут гранты и в агросекторе. В частности, на высадку новых фруктовых и ягодных садов, а также частичную компенсацию строительства модульной теплицы размером 2 гектара.

Сейчас предполагаем строительство до 3 тысяч таких теплиц. Это означает новое производство, новые экспортные возможности, увеличение предложения овощей, ягод и фруктов на внутреннем рынке, больше конкуренции и лучшие цены,

– добавил Шмигаль.

Однако следует отметить, что деньги можно получить и на оборудование для других видов бизнеса. Потому все зависит только от фантазии предпринимателей.

Накануне президент провел совещание с Кабмином

В вечернем обращении за 9 июня Владимир Зеленский рассказал, что в этот день провел важное совещание с чиновниками. Они обсудили поддержку разных типов бизнеса и то, как можно стимулировать экономику в условиях войны. Глава государства подчеркнул, что сейчас работа Кабмина должна проходить на трех уровнях и по нескольким основным направлениям.

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