"Наш голос услышали": украинцы сорвали выступление Юлии Навальной на IT-конференции в Лиссабоне

На международной ІТ-конференции Web Summit в Лиссабоне украинские айтишники и активисты сорвали выступление жены российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на львовского блогера Кристину Жук. Ранее именно она и призвала присоединиться к акции, напомнив о войне в Украине.

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Во время выступления Навальной включили сигнал воздушной тревоги

Юлия Навальная должна была выступать на двух панелях конференции – "Диктаторы и цифровое инакомыслие" и "Противостояние автократам". Однако во время выступления россиянки на сцену вышла украинка и выкрикнула: "Stop Russia. Stop the war!", а присутствующие в зале включили сигнал воздушной тревоги.

В результате выступление жены российского оппозиционера сорвалось.

Выступление Навальной на веб-саммите сорвали, спасибо всем украинцам кто присоединился к акции. На сцену вышла украинка, наш голос услышали. Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира,

– написала Кристина Жук.

Интересно, что на официальных страницах конференции никак не комментировали это событие, а сама Навальная также никак не отреагировала на акцию украинцев.

Украинцы сорвали выступление жены Навального: смотрите видео