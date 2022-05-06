Украинцы создали строительный батальон для восстановления разгромленных городов: как присоединиться

В Киевской области запустили волонтерский проект "добровольческие строительные батальоны".

Добровольцы помогают подразделениям ГСЧС в поисковых работах, в частности разборать завалы на местах и постепенно будут начинать восстановление разрушенных российскими войсками районов. Подробнее об инициативе 24 каналу рассказал основатель "Добробата" Виктор Андрусив.

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Какова суть проекта

Интересно, что эту инициативу запустили несколько недель назад. Основатель поделился, что не ожидал, что откликнется так много волонтеров.

Сейчас у нас записались более 25 тысяч человек, которые готовы помогать,

– рассказал Андрусив.

Он пояснил, что суть инициативы проста – собирают волонтеров, которые могут приехать в города или поселки, пережившие оккупацию, и помочь там с первичными работами:

разбирать завалы;

восстанавливать окна;

крыши и прочее;

То есть что угодно, что позволит людям вернуться к жизни в этих населенных пунктах. Стоит отметить, что эти города уже разминированы и безопасны, чтобы проводить эти работы.

В каких регионах можно присоединиться

В частности, на сегодня можно принять участие в помощи в Киевской области – Буча, Ирпень, Ворзель, Гостомель, Бородянка, село Загальцы. Однако пока не по всем районам можно приобщиться к волонтерству. Сейчас ГСЧС продолжает разминирование в Киевской области.

Также нужна помощь в Черниговской области и самом городе, а также Сумской области, в частности, в городах Лебедин и Тростянец.

Как присоединиться к "добровольческому строительному батальону"

Каждый желающий может присоединиться к восстановлению города и помощи его жителям.

Чтобы помогать людям на волонтерских началах восстанавливать их жилье и постепенно возвращаться к мирной жизни – надо зарегистрироваться на сайте в телеграм-боте или на сайте.

А те, кто может быстро помочь, могли оперативно связаться с тем, кому нужна помощь, и прибыть на восстановительные работы. Чтобы разместить или посмотреть объявления, переходите на сайт.

Выбирайте свой батальон, направление помощи, и присоединяйтесь к сообществу.

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