Украинцы спасают вас ценой собственных жизней, пока вы не закрываете небо, – Резников Западу

Запад все еще не согласен закрыть небо над Украиной и спасти этим решением сотни и тысячи украинских жизней.

Продолжается одиннадцатый день войны. Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира, пишет министр обороны Украины Алексей Резников. Он упрекнул Запад, что тот медлит с решением закрыть небо над Украиной.

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Украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой собственной жизни, пока вы не закрываете небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо,

– отметил Резников.

Министр подчеркнул, что украинцы давно перестали бояться искусственно созданного образа "большой России". И самое время перестать бояться всему миру.

Почему мир медлит

Страны НАТО пока не согласны закрыть небо над Украиной, потому что не хотят прямо вмешиваться в войну с Россией. Опасаются, что из-за этого может начаться ядерная война. Однако все больше стран и просто людей понимают, что это решение необходимо, ведь Украина стоит на защите всей Европы.

Так, парламент Литвы призвал закрыть небо над Украиной. Схожие настроения появляются в США – 74% американцев за закрытие неба, к такому решению призвал Курт Уолкер, бывший посол США при НАТО.

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