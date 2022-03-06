Триває одинадцятий день війни. Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу, написав міністр оборони України Олексій Резніков. Він дорікнув Заходу, що той зволікає із рішенням закрити небо над Україною.

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Українські діти і жінки рятують ваших дітей і жінок ціною власного життя, поки ви вагаєтеся закривати небо. Наші чоловіки рятують ваших ціною свого життя. Поки ви боїтеся закривати небо,

– Резніков.

Міністр наголосив, що українці давно перестали боятися штучно створеного образу "вєлікой росії". І саме час перестати боятися всьому світу.

Чому світ зволікає

Країни НАТО поки не погоджують закрити небо над Україною, бо не хочуть прямо втручатися у війну з Росією. Побоюються, що через це може початися ядерна війна. Проте все більше країн та просто людей розуміє, що це рішення є необхідним, адже Україна стоїть на захисті всієї Європи.

Так, парламент Литви закликав закрити небо над Україною. Схожі настрої з'являються у США – 74% американців за закриття неба, до такого рішення закликав Курт Волкер, колишній посол США при НАТО.

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