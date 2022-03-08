Украинцы стали армией и все стали волонтерами, – Зеленская

Первая леди Елена Зеленская обратилась с открытым письмом к мировым СМИ. В нем она отметила силу и патриотизм украинцев.

В обращении первая леди рассказала обо всем ужасе, который переживает наш народ за последние 13 дней. По ее словам, сейчас мы едины в своих стремлениях как никогда до этого.

К теме Хотя агрессор скрывает, но потери российских военных достигают тысяч жизней, – Зеленская

Спасибо всем – сейчас все украинцы стали армией, и все стали волонтерами. И это смешало планы агрессора,

– сказала Зеленская.

Она отметила, что жители атакованных городов координируются в соцсетях и патрулируют дома, помогают одиноким, готовят еду, собирают лекарства и амуницию для защитников.

Они просто делают свою работу – в аптеках, магазинах, на транспорте, в коммунальных службах, чтобы жизнь продолжалась и побеждала.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!