Украинцы стали армией и все стали волонтерами, – Зеленская
Источник:Елена Зеленская в фейсбуке
Первая леди Елена Зеленская обратилась с открытым письмом к мировым СМИ. В нем она отметила силу и патриотизм украинцев.
В обращении первая леди рассказала обо всем ужасе, который переживает наш народ за последние 13 дней. По ее словам, сейчас мы едины в своих стремлениях как никогда до этого.
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Спасибо всем – сейчас все украинцы стали армией, и все стали волонтерами. И это смешало планы агрессора,
– сказала Зеленская.
Она отметила, что жители атакованных городов координируются в соцсетях и патрулируют дома, помогают одиноким, готовят еду, собирают лекарства и амуницию для защитников.
Они просто делают свою работу – в аптеках, магазинах, на транспорте, в коммунальных службах, чтобы жизнь продолжалась и побеждала.
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