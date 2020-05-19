Украинцы стали чаще давать взятки правоохранителям: интересное исследование

За последние 3 года украинцы вдвое чаще стали давать взятки правоохранителям. Почти 40% граждан заявили о случаях коррупции.

В 2020 году 13,3% украинцев заявили о намеках или вымогательстве вознаграждений, подарков, услуг и других неофициальных затрат со стороны работников правоохранительных органов, в 2017 году такой опыт имели лишь 9,5%. Об этом говорится в исследовании компании Info Sapiens.

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В этом году 13,3% опрошенных, чтобы решить определенные вопросы, пользовались своими связями, "блатами", влиятельными родственниками, которые не работают в правоохранительных органах. В 2017 году так делали лишь 2,6% граждан.

Кроме этого, еще 10,7% обращались за помощью к своим близким, которые работают в правоохранительных органах, в 2017 году – 4,4%.

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10,2% сами предлагали правоохранителям денежное вознаграждение, услуги и другую неофициальную плату или подарки, в 2017 году – 2,1%.

В 2020 году 61,7% опрошенных не сталкивались с проявлениями коррупции в полиции (без учета патрульной), СБУ, прокуратуре. В 2017 году такого опыта не имели 81,1% опрошенных.

К слову, в Раде зарегистрировали законопроект, в котором прописаны дополнительные механизмы защиты обличителей коррупции.

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