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Украинцы стали чаще давать взятки правоохранителям: интересное исследование

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Українці частіше дають хабарі правоохоронцям
Українці частіше дають хабарі правоохоронцям / 24 канал

За последние 3 года украинцы вдвое чаще стали давать взятки правоохранителям. Почти 40% граждан заявили о случаях коррупции.

В 2020 году 13,3% украинцев заявили о намеках или вымогательстве вознаграждений, подарков, услуг и других неофициальных затрат со стороны работников правоохранительных органов, в 2017 году такой опыт имели лишь 9,5%. Об этом говорится в исследовании компании Info Sapiens.

К слову Кто и как будет защищать обличителей коррупции: детали законопроекта

В этом году 13,3% опрошенных, чтобы решить определенные вопросы, пользовались своими связями, "блатами", влиятельными родственниками, которые не работают в правоохранительных органах. В 2017 году так делали лишь 2,6% граждан.

Кроме этого, еще 10,7% обращались за помощью к своим близким, которые работают в правоохранительных органах, в 2017 году – 4,4%.

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10,2% сами предлагали правоохранителям денежное вознаграждение, услуги и другую неофициальную плату или подарки, в 2017 году – 2,1%.

В 2020 году 61,7% опрошенных не сталкивались с проявлениями коррупции в полиции (без учета патрульной), СБУ, прокуратуре. В 2017 году такого опыта не имели 81,1% опрошенных.

К слову, в Раде зарегистрировали законопроект, в котором прописаны дополнительные механизмы защиты обличителей коррупции.

Законопроект о разоблачителях коррупции: что известно

  • Он прежде всего предполагает материальное вознаграждение для обличителей коррупции до 10% от суммы возмещенных убытков или размера неправомерной выгоды.
  • Предлагается также внести изменения в ряд законов, которые будут гарантировать обличителям защита в судах и представление их интересов адвокатами системы бесплатной правовой помощи.
  • Одной из главнейших задач является также создание Единого портала сообщений обличителей коррупции.
Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Полиция Взятка Деньги Коррупция
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