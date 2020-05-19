Українці почали частіше давати хабарі правоохоронцям: цікаве дослідження

За останні 3 роки українці двічі частіше почали давати хабарі правоохоронцям. Майже 40% громадян заявили про випадки корупції.

У 2020 році 13,3% українців заявили про натяки або вимагання винагород, подарунків, послуг та інші неофіційні витрати з боку працівників правоохоронних органів, у 2017 році такий досвід мали лише 9,5%. Про це йдеться в дослідженні компанії Info Sapiens.

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Цьогоріч 13,3% опитаних, щоб розв'язати певні питання, користувались своїми зв'язками, "блатами", впливовими родичами, які не працюють у правоохоронних органах. У 2017 році так робили лише 2,6% громадян.

Окрім цього, ще 10,7% звертались за допомогою до своїх близьких, які працюють у правоохоронних органах, у 2017 році – 4,4%.

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10,2% самі пропонували правоохоронцям грошову винагороду, послуги та іншу неофіційну плату або подарунки, у 2017 році – 2,1%.

У 2020 році 61,7% опитаних не стикалися з проявами корупції у поліції (без урахування патрульної), СБУ, прокуратурі. У 2017 році такого досвіду не мали 81,1% опитаних.

До слова, у Раді зареєстрували законопроєкт, в якому прописані додаткові механізми захисту викривачів корупції.

Законопроєкт щодо викривачів корупції: що відомо