Українці почали частіше давати хабарі правоохоронцям: цікаве дослідження
За останні 3 роки українці двічі частіше почали давати хабарі правоохоронцям. Майже 40% громадян заявили про випадки корупції.
У 2020 році 13,3% українців заявили про натяки або вимагання винагород, подарунків, послуг та інші неофіційні витрати з боку працівників правоохоронних органів, у 2017 році такий досвід мали лише 9,5%. Про це йдеться в дослідженні компанії Info Sapiens.
До слова Хто і як захищатиме викривачів корупції: деталі законопроєкту
Цьогоріч 13,3% опитаних, щоб розв'язати певні питання, користувались своїми зв'язками, "блатами", впливовими родичами, які не працюють у правоохоронних органах. У 2017 році так робили лише 2,6% громадян.
Окрім цього, ще 10,7% звертались за допомогою до своїх близьких, які працюють у правоохоронних органах, у 2017 році – 4,4%.
Цікаво СБУ викрила корупційну схему на митниці в Івано-Франківську: подробиці та фото
10,2% самі пропонували правоохоронцям грошову винагороду, послуги та іншу неофіційну плату або подарунки, у 2017 році – 2,1%.
У 2020 році 61,7% опитаних не стикалися з проявами корупції у поліції (без урахування патрульної), СБУ, прокуратурі. У 2017 році такого досвіду не мали 81,1% опитаних.
До слова, у Раді зареєстрували законопроєкт, в якому прописані додаткові механізми захисту викривачів корупції.
Законопроєкт щодо викривачів корупції: що відомо
- Він насамперед передбачає матеріальну винагороду для викривачів корупції до 10% від суми відшкодованих збитків або розміру неправомірної вигоди.
- Пропонується також внести зміни до низки законів, що гарантуватимуть викривачам захист у судах та представлення їх інтересів адвокатами системи безоплатної правової допомоги.
- Одним з найголовніших завдань є також створення Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції.