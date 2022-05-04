Украинцы стали лучше относиться к фигуре Бандеры: каких еще лидеров воспринимают положительно

В последние годы в Украине наблюдается положительная динамика в отношении украинских исторических фигур, вокруг которых еще десятилетие назад шли острые дискуссии в обществе.

Из-за советской и российской пропаганды часть граждан крайне негативно относилась к украинским историческим фигурам. Впрочем, с каждым годом ситуация меняется. К теме Вятрович объяснил, почему вернуть Бандере звание Героя Украины юридически невозможно Украинцы перестают верить в ложь российских пропагандистов, ведь война России против Украины наглядно демонстрирует, как агрессоры мастерски искажают реальность. Кого украинцы воспринимают позитивнее всего Более 90% украинцев однозначно положительно воспринимают Богдана Хмельницкого и Михаила Грушевского. В частности, постепенно улучшалось отношение к Ивану Мазепе (в 2012 – 44%, в 2022 – 76%) и Симону Петлюре (в 2012 – 26%, в 2022 – 49%).



Динамика отношения к ОУН – УПА среди украинцев / Инфографика "Рейтинг"



Отношение к ОУН – УПА по регионам Украины / Инфографика "Рейтинг"

Бандера начал значительно больше нравиться украинцам

Украинцы начали значительно лучше относиться к Степану Бандере. Если в 2012 его поддерживали только 22%, то в 2022 аж 74%.

Важно, что хорошее отношение к идеологу украинского национализма преобладает сейчас и в юго-восточных регионах. Даже среди тех людей, кто в быту общается исключительно на русском языке.

А вот к советским руководителям в последнее десятилетие отношение было преимущественно негативным и особенно резко ухудшилось в 2022 году. За последние 5 – 8 лет отношение к Ленину ухудшилось вдвое, а к Сталину – втрое. Сейчас к Ленину положительно относятся лишь 13%, а к Сталину – 7%.



Отношение украинцев к разным историческим фигурам в апреле 2022 года / Инфографика "Рейтинг"

Последние опросы среди украинцев:

Более 80% украинцев считают "простых россиян" виновными во вторжении России в Украину.

Возглавляют симпатии украинцев среди иностранных лидеров президент Польши Анджей Дуда, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден. При этом сильно ухудшилось отношение к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

В то же время к Путину негативно относятся 98% украинцев.

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Опрос проводился 27 апреля 2022 года среди украинцев в возрасте от 18 лет из разных регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего в опросе приняли участие 1 000 респондентов.