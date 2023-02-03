Украинцы требуют вернуть бойцам премии в 30 тысяч гривен: петиция собрала нужные голоса

Петиция о возвращении военным доплаты в 30 000 гривен набрала необходимые 25 тысяч голосов за 3 дня. Теперь его должен рассмотреть глава государства.

Более 26 тысяч украинцев за три дня поддержали электронную петицию по возвращению премии в 30 000 гривен для военнослужащих. Она была обнародована 31 января.

"Прошу вернуть военнослужащим премию 30 000 гривен! Нашли на чем экономить! Депутатам увеличиваете заработную, а военным уменьшаете? Где логика? Мы ждем новой массированной агрессии со стороны России и одновременно урезаем выплаты военным? Мы просим Запад об оружии и технике, а в то же время перетряхиваем кошельки защитников страны?", – говорится в тексте петиции.

Авторы петиции отмечают, что предварительная петиция о повышении премий военным путем отмены и снятия надбавок народным депутатам подписала 28 тысяч украинцев. Президент дал распоряжение проработать такую возможность, Правительство принимает диаметрально противоположное решение – многим снизить размер премии или вообще ее отменить.

Нельзя залезать в карманы тех, от кого сегодня зависит, удастся ли удержать государство. Властям нужно уже научиться просчитывать свои действия и решения на несколько шагов вперед,

– резюмируют авторы петиции.

По правилам, электронная петиция, адресованная Президенту Украины, рассматривается при условии сбора в ее поддержку не менее 25 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня обнародования петиции.