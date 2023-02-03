Понад 26 тисяч українців за три дні підтримали електронну петицію щодо повернення премії у 30 000 гривень для військовослужбовців. Вона була оприлюднена 31 січня.

"Прошу повернути військовослужбовцям премію 30 000 гривень! Знайшли на чому економити! Депутатам збільшуєте заробітню, а військовим зменшуєте? Де логіка? Ми чекаємо нової масованої агресії з боку Росії і водночас урізаємо виплати військовим? Ми просимо Захід про зброю та техніку, а водночас перетрушуємо гаманці захисників країни?", – мовиться в тексті петиції.

Автори петиції зазначають, що попередня петицію про підвищення премій військовим шляхом скасування та зняття надбавок народним депутатам підписали 28 тисяч українців. Президент дав розпорядження пропрацювати таку можливість, натомість Уряд ухвалює діаметрально протилежне рішення – багатьом знизити розмір премії або взагалі її скасувати.

Не можна залазити в кишені тих, від кого сьогодні залежить, чи вдасться втримати державу. Владі потрібно вже навчитись прораховувати свої дії та рішення на декілька кроків вперед,

– резюмують автори петиції.

За правилами, електронна петиція, адресована президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.