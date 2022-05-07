Украинцы укокошили 12 генералов: Шойгу и Герасимов – под прицелом

9 мая все ближе, а у российских захватчиков настроение все хуже. И их можно понять: с одной стороны часть территорий Украины они продолжают контролировать, с другой стороны, ситуация в ближайшее время может быстро измениться.

Скабеева подражает Жукову

Я понимаю, что сейчас 9 мая они проведут некий "парад", вполне возможно – с украинскими военнопленными в Мариуполе. Будут всяческие идиотские мероприятия в Мелитополе, в Геническе – я это все прекрасно понимаю.

Достойно внимания Почему украинцы должны забыть о "хороших рузких"

У меня перед глазами – "план празднования" этого чудесного праздника. Так вот, личный состав российской армии чем будет заниматься в ближайшее время? Будут смотреть документальные фильмы о войне, а еще в Мелитополь приедут российские артисты. Ну, с артистами здесь такое дело…

Артистов в России много. К примеру, наша в прошлом старая подруга Оля. Я говорю об одном из лидеров российского террористического информационного сообщества – Ольге Скабеевой. Она пишет о том, что благодаря данным американской разведки Украина собственными руками уничтожила 12 российских генералов.

И вот эта любовь к западной прессе – она достаточно избирательна. Сообщением о гибели 12 российских генералов Скабеева расстроена, хотя мне кажется, ей нужно, если уж и цитировать газеты на английском языке, то надо начать с Daily Beast, которая сообщает о том, что кадыровцы в Бородянке добивали тяжело раненых российских военных. А то почему-то Скабеева, очевидно, думает, что считать рядовой состав – это ниже ее достоинства. Ну, в самом деле – бабы еще родят. Да, Оля?

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Каждый враг – под украинским прицелом

В чем феномен российского с**кливого нацизма? Да все просто! Шойгу о каких-то там "республиках" говорит, пытаясь спрятаться за ними. Сергею Кужугетовичу этого делать не стоит. Ох, не стоит. Потому что я все прекрасно понимаю: хочется сказать, что вас там нет, но ваших генералов уничтожают на святой украинской земле.

Может поэтому начальник Генерального штаба, товарищ Герасимов на этом мероприятии сидел с таким печальным е**лом. Если укокошили 12 генералов, Герасимов спрашивает: "Черт, что же такое? Я ведь тоже генерал! Это же западные СМИ сообщали о том, что я якобы был в районе Изюма".

Это что значит – великий брат следит за ним? Каждый из них думает, что будет дальше. Шойгу и Герасимов рассматриваются законной целью Украины. Да-да, вы все – под прицелом Украины.

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