Украинцы уже разбили главный план Путина, скоро разобьем и план "Б", – Нацгвардия
Источник:Национальная гвардия Украины
Путинская армия продолжает терпеть неудачу на территории Украины. Граждане и Силы обороны готовы уничтожить новые планы России.
Даже украинцы, находившиеся за границей, готовы защищать родную землю. В Национальной гвардии Украины подчеркнули, что мы раз и навсегда поставим победную точку в этой навязанной нам войне.
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Украинцы ударили по "блицкригу"
Украинцы превратили свою мотивацию, отвагу и упрямство в кулак, которым ударили по путинскому плану "А", то есть "блицкригу". Также мы разобьем план "Б" и другие планы захватчиков, отметили в Нацгвардии.
Соответствующим кулаком, добавили в пресс-службе Нацгвардии, мы "дадим по морде" главному военному псевдостратегу России.
Пока некоторые украинцы вывозили детей и старших родственников, многие мужчины и женщины начали возвращаться в Украину, чтобы присоединиться к рядам народного сопротивления как военные или волонтеры.
По данным Госпогранслужбы, в Украину с 25 февраля по 5 марта вернулись более 100 тысяч человек. Большинство из них – это мужчины призывного возраста.
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