Военный, которому выжгли на теле "Слава России", планирует вернуться в строй

Военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Переверзев, которого удалось освободить из российского плена, хочет вернуться на службу –если позволит состояние здоровья. На его теле остался след пыток: россияне выжгли фразу "Слава России".

Он рассказал в интервью, как попал в плен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на United24.

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Воин, которому выжгли надпись "Слава России", хочет вернуться на фронт

Андрей попал в плен в феврале 2024 года во время обороны позиций. Рядом с ним взорвалась граната, после чего он потерял чувствительность в ногах и потерял сознание. российские военные, что вытащили его из блиндажа, удивились, что он выжил – потому что не дышал и не имел пульса.

Первую медицинскую помощь ему не оказали. Как вспоминает сам боец, из открытых ран текла кровь, он постоянно терял сознание. После этого, говорит он, россияне "поздравили" его, чтобы он "не забывал, где он есть", ударив по голове пятилитровой пластиковой бутылкой для воды.

Когда военный снова пришел в себя, его начали допрашивать. По его словам, он знал, что его будут пытаться "сломать", поэтому начал "рассказывать им сказки", придумывая ответы на их вопросы.

Когда оккупанты узнали, из какого Андрей подразделения, это вызвало у них ярость. Его пытали до утра – били током по ранам, а затем провели операцию в российском госпитале.

О надписи на теле он узнал только после перевода в палату. По его словам, выжигание, вероятно, сделали во время операции – медицинским паяльником. Ему рассказали, что его мочевой пузырь, уретру и прямую кишку разорвало от взрыва. Часть прямой кишки ему удалили.

Выдержать плен Андрею помогало обещание своей дочери вернуться: "И каждый день я постоянно говорил себе: "Я вернусь"".

Теперь военный планирует вернуться к службе, если врачи позволят ему это.