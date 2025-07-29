Ко Дню памяти замученных и погибших в российском плену бывшая следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк вместе со своим возлюбленным, бойцом бригады "Азов" Владиславом Андрияновым дала большое интервью. Девушка рассказала об ужасах пребывания в неволе в течение 2 лет.

Марьяну освободили из плена 31 мая 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью, опубликованное журналисткой Раминой Эсхакзай.

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Как Марьяна Чечелюк попала в российский плен?

Марьяна Чечелюк и ее младшая сестра спасались от российских обстрелов на Азовстали.

"Нас должны были встречать на мосту возле Коммунальника. Мы где-то часа два выходили с завода и вышли первыми. Нас на мосту встречали камеры, куча российских военных, ООН, Красный Крест. Там стояли такие очень красивые автобусы. Нас заводят в автобусы, двери закрываются, камеры выключаются, нас выводят и сажают в какой-то советский автобус", – рассказала девушка.

Там были представители ООН, Красного Креста и военные так называемой "ДНР". Людей пообещали вывезти в Запорожье, а взамен отправили на фильтрацию в поселок Безымянное.

Об этом они узнали уже в автобусе по дороге туда.

Мы едем, и я понимаю, что Запорожье в другой стороне, нас везут не туда. Я подхожу к этому представителю ООН и спрашиваю: "Извините, а куда мы едем?" Он такой смотрит на меня, улыбается. Говорит: "А вам что, не сказали?" Я отвечаю: "Нет, а что должны были нам сказать?" – "Ну, Россия изменила свои условия, вы не переживайте, поедете, но завтра. Поскольку Россия изменила свои условия, вы должны пройти фильтрацию в селе Безымянное",

– вспомнила Марьяна.

Ее сестру оттуда удалось вывезти, а сама следователь, которой тогда было 22 года, попала в российский плен.

Как Марьяна пережила российский плен?

Девушку поместили в изолятор временного содержания в Донецке, где она пробыла почти 2 месяца.

Это была небольшая камера. Там было очень холодно, хотя уже стояла весна. Были только матрасы, то есть ни одеял, ничего... Там были маленькие такие бутылочки 0,5. Вода в кране была просто ледяной. И я помню, что набирала воду в бутылку, на ночь клала ее на тело, за ночь грела телом. Утром просыпалась, этой водой умывалась и подмывалась. Когда выходила (с завода), у меня в кармане был такой маленький кусочек засохшей, грязной салфетки. И этой влажной салфеткой – а это все, что у меня было - я два месяца чистила зубы, наматывая ее на палец,

– рассказала Марьяна.

Некоторое время Марьяне удавалось скрывать от россиян, что она полицейская, а также свои отношения с Владиславом. Но впоследствии их сдал кто-то из своих.

"Меня заводят в камеру. Ну, понятно, что я уже была готова ко всему, что произойдет. И тут где-то ночью, после отбоя, меня вызывают в кабинет. Я захожу туда и понимаю, что в этом кабинете человек 15 – 20, это точно. Там такая табуретка очень низенькая стояла в углу. Мне говорят: "К стене, садись". Я сажусь. И он мне говорит: "Марьяшка, на**ала ты нас". Говорит: "Ты знаешь, в чем? У меня тут что-то для тебя есть". И он подносит мне телефон к уху. Я слышу, что какой-то голос говорит: "Марьяна – это девушка "Белого". Она была на Азовстали со своей сестрой". И всё. Кто-то сдал. Кто-то сказал эту информацию. А все это время я притворялась просто гражданской", – добавила девушка.

Находясь в плену, она даже дважды пыталась закончить жизнь самоубийством.

У нас была очень-очень старая железная раковина. И там под ней можно было отколоть кусочки железа. Я хотела себе вскрыть вены. Но поскольку за нами постоянно присматривали, однажды ко мне ворвались в камеру, потому что я как раз сидела в туалете. Они начали стучать. Как раз минута вышла. Я не выходила. И они прямо открывают камеру, я подбегаю к ним, так же становлюсь. И они мне говорят: "Иди к стенке и стой там". Я стою у стены. И потом через минуту – две приходят какие-то военные. Помню, что там женщина была. Они меня заводят в туалет и говорят: "Заходи в туалет, полностью раздевайся". Я раздеваюсь. Они начали осматривать меня, нет ли на теле каких-то порезов, или шрамов, или чего-то такого. Меня полностью раздели. Причем были и мужчины, и женщины. Они меня осмотрели, сказали: "Одевайся",

– рассказала Марьяна.

После этого случая над ней установили еще более жесткий надзор.

3 месяца она находилась в полном одиночестве. Тогда девушка поняла, насколько страшно быть наедине.

Сидя там, я впервые услышала звук тишины. Это очень страшный звук. Понимаю, что в таком темпе буду просто сходить с ума. Я очень боялась сойти с ума,

– поделилась девушка.