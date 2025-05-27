Более 50 украинских пленных военных погибли после удара по колонии в Еленовке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Украинские защитники погибают в российском плену

В издании отметили, что с 24 февраля 2022 года в российском плену погибли по меньшей мере 206 украинцев. Из них более 50 погибли во время ракетного удара России по колонии в Еленовке. В расчет включались только те защитники, попавшие в плен. Еще около 245 украинских военных были убиты на поле боя после попытки сдаться в плен.

Причиной такой смертности в российском плену может быть насилие в российских тюрьмах. Так считают правозащитники, эксперты из ООН и украинский судмедэксперт, проводивший вскрытия тел военнопленных, которых вернула Россия.

Тела, что возвращает Россия, имеют многочисленные увечья. Украинские чиновники говорят, что с телами россияне так делают специально, чтобы скрыть истинные причины смерти. Более того, часто россияне возвращают такие тела, что уже начали разлагаться.

Они держат тела до тех пор, пока они не достигнут такого состояния, когда ничего нельзя будет определить,

– сказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Напомним, ГУР зафиксировала более 150 случаев расстрелов украинских военных в российском плену.