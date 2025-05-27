Понад 50 українських полонених військових загинули після удару по колонії в Оленівці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Українські захисники гинуть у російському полоні

У виданні зазначили, що з 24 лютого 2022 року у російському полоні загинули щонайменше 206 українців. З них понад 50 загинули під час ракетного удару Росії по колонії в Оленівці. У розрахунок включалися лише ті захисники, що потрапили у полон. Ще близько 245 українських військових були вбиті на полі бою після спроби здатися у полон.

Причиною такої смертності у російському полоні може бути насильство у російських тюрмах. Так вважають правозахисники, експерти з ООН та український судмедексперт, що проводив розтини тіл військовополонених, яких повернула Росія.

Тіла, що повертає Росія, мають численні каліцтва. Українські посадовці кажуть, що з тілами росіяни так роблять спеціально, щоб приховати справжні причини смерті. Ба більше, часто росіяни повертають такі тіла, що вже почали розкладатися.

Вони тримають тіла до тих пір, поки вони не досягнуть такого стану, коли нічого не можна буде визначити,

– сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Нагадаємо, ГУР зафіксувала понад 150 випадків розстрілів українських військових у російському полоні.