Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

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Жодного разу не було в списках на обмін

Так, у результаті наймасштабнішого обміну "1000 на 1000" Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін.

Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною з різних причин,

– наголосили в Координаційному штабі.

Кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад 3 роки. Зокрема, 311 захисників утримувалися в російській неволі з 2022 року. Ще 122 воїни перебували у ворожих застінках з 2023 року і 150 оборонців – із 2024 року.

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Загалом серед звільнених у великому обміні військовослужбовців – 497 представників Сухопутних сил, 97 моряків ВМС, 95 бійців Тероборони, 72 десантники, 21 – Сил безпілотних систем, 2 представники Повітряних сил і 2 – Сил підтримки.

Окрім того, звільнено 56 прикордонників, 31 нацгвардійця й 1 представника Державної спеціальної служби транспорту.

Додому повернулися 175 оборонців Маріупольського гарнізону, 81 із них потрапили в полон з "Азовсталі".

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У Коордштабі наголосили, що всі визволені військовослужбовці – це солдати й сержанти, які тримали оборону на найгарячіших ділянках фронту.

Також висловили вдячність усім, хто зробив цей день можливим, і продовжує працювати, аби кожен українець, який залишається в російському полоні, повернувся додому.