Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ).

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Ни разу не было в списках на обмен

Так, в результате масштабного обмена "1000 на 1000" Украине удалось вернуть из плена военнослужащих из 46 частей, которых ранее ни разу не было в списках на обмен.

Возвращение бойцов из этих подразделений долгое время блокировалось российской стороной по разным причинам,

– отметили в Координационном штабе.

Каждый третий освобожденный украинский военнослужащий пробыл в плену более 3 лет. В частности, 311 защитников содержались в российской неволе с 2022 года. Еще 122 воина находились во вражеских застенках с 2023 года и 150 защитников – с 2024 года.

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Всего среди освобожденных в большом обмене военнослужащих – 497 представителей Сухопутных сил, 97 моряков ВМС, 95 бойцов Теробороны, 72 десантники, 21 – Сил беспилотных систем, 2 представителя Воздушных сил и 2 – Сил поддержки.

Кроме того, освобождены 56 пограничников, 31 нацгвардейца и 1 представитель Государственной специальной службы транспорта.

Домой вернулись 175 защитников Мариупольского гарнизона, 81 из них попали в плен с "Азовстали".

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В Коордштабе отметили, что все освобожденные военнослужащие – это солдаты и сержанты, которые держали оборону на самых горячих участках фронта.

Также выразили благодарность всем, кто сделал этот день возможным, и продолжает работать, чтобы каждый украинец, который остается в российском плену, вернулся домой.