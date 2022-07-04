Последний раз была в сети 12 апреля, – откровенный рассказ женщины, у которой двое родственников в плену

Сестра Светланы Гарлинской – Елена Бийовская проходила службу в Мариуполе в 555-м военном госпитале. Сейчас женщина находится в российском плену.

Последнее сообщение, которое она отправила, было 12 апреля. Кроме того, в плену находится родной брат мужа Светланы, который был пограничником. Подробно об этом Светлана Гарлинская рассказала журналистам сайта 24 канала.

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"У врачей враг – смерть и они всегда боролись именно со смертью"

Нас, вероятно, будут выводить вместе с ранеными. Якобы договариваются о выводе госпиталя с ранеными. Но кто знает, что получится, может как раз. Хуже плен, еще хуже… Кричи повсюду, мы в таком окружении, что дальше некуда,

– написала Елена.

С того дня известий о ней больше не поступало. Светлана рассказала, что не спит на днях и по ночам и постоянно просматривает телефон – вдруг там кто-то написал.

Елене 49 лет, 18 из которых она провела на службе медиком. У нее дома осталось два сына и 72-летняя мать.

Она у меня отдана очень своему делу. Она всегда работала медиком. До этого проходила службу в главном госпитале в Киеве. За полгода до начала вторжения она была переведена в город Мариуполь,

– рассказала женщина.

Светлая Гарлинская, сестра которой находится в плену / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Во время пребывания в Мариуполе и после вторжения родственники Елены связывались крайне редко. Это были смс-сообщения от нее и ее коллег. Она давала знать, что жива и всегда спрашивала, как ее дети и мать. По словам Светланы, она говорила, что "надеется, что все будет хорошо, и что всего рассказать не может".

У врачей враг – смерть и они всегда боролись именно со смертью. Ее коллеги, которые мне писали, когда она не могла, тоже были последний раз в сети 12 апреля. Я каждый день просматриваю телефон, больше никто в сети не появлялся. За все это время она ни разу не сообщила, где она находится. Это были звонки на две минуты с вопросами: "Как дети и мама? Все, я бегу оперировать",

– отметила Светлана.

Елена Бийовская находится в российском плену / Фото предоставлено сестрой Светланой

Другие родственники медиков отметили, что внутри марта госпиталь был разбомблен – на него сбросили авиабомбу и личный состав разделился на две группы. Одна перешла в "Азовсталь", другая - в Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. В последнем, по мнению Светланы, находилась ее сестра.

На "Азовстале" ее не было. Мы просили у военных, которые там были, чтобы ее нашли. Они говорили, что очень сложно это сделать, а уже потом сообщили, что там ее нет. От родных ее коллег я узнала, что они были на заводе Ильича,

– сказала она.

Светлана последний раз связывалась с сестрой 12 апреля / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Светлана добавила, что у родственников пленных медиков, с которыми она общается, такая же ситуация – ни одного звонка и сообщения не было.

Я связывалась с НИБ (Национальное информационное бюро) и штабом Ирины Верещук, СБУ, писала заявление в МВД, где составили протокол и внесли его в ЕРДР. У мамы нашей взяли образцы на ДНК. Сказали, что надо ждать и, как будет какая-то информация, то мы вас уведомим. Связывалась и с Красным Крестом много раз, давала данные. В настоящее время никакой информации нет,

– сказала она.

Около месяца назад из плена была освобождена военнослужащая, с которой связалась Светлана. Она сообщила, что находилась с Еленой в одной камере в городе Оленевка, что в оккупированной части Донецкой области.

После того как она (военнослужащая – 24 канал) была перевезена в Таганрог, она мою сестру уже не видела. Может, она тоже была перевезена туда, но, возможно, были разные камеры и не было возможности кого-то увидеть,

– отметила собеседница.

Освобожденная из плена военнослужащая сказала Светлане, что находилась в одной камере с Еленой / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Спустя месяц после 12 апреля Светлана нашла фото родной сестры в российском Telegram-канале, где выставили фотографии пленных женщин. Фото были без фамилий, прямо под номерами. Среди них она увидела Елену. Женщина отметила, что снимки были сделаны в плену. По девушкам было видно, что они заплаканы и очень измучены.

Такое было ощущение, что это фотокарточка как на несколько лет вперед. Я думаю, что она чувствовала, что будет война. Но никто не мог подумать, что такое может произойти. Где-то за десять дней до начала вторжения она отправила домой некоторые документы – ксерокопию паспорта, некоторые рапорты, фотографии. Значит, она чувствовала, что что-то не так. У них было объявлено казарменное положение и они готовили места на случай ранения,

– рассказала Светлана.

Фото родной сестры в российском Telegram-канале / Фотография предоставлена Светланой

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"Мы их очень сильно ждем"

Уже тогда семья с ней общалась очень мало, поскольку времени у нее не хватало. В семье Светланы в плену тоже находится родной брат ее мужа. Он является пограничником и вышел вместе с другими из "Азовстали".

У нас получается, что из семьи два человека в плену. Мы их очень сильно ждем и надеемся, что они поскорее вернутся домой. Их ждут дети. Наша мать старушка – ей 72 года. Я бы очень хотела обратиться к нашему главнокомандующему, к Командованию Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, ко всем структурам, кто может помочь в возвращении наших медиков и военнопленных домой,

– подчеркнула Светлана.

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все данные и фото предоставлены с согласия родственников Елены Бийовской.