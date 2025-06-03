"Это каждый раз шокирует": какие истории рассказывают украинские военнопленные после возвращения

После возвращения из российского плена украинские военные рассказывают истории, которые каждый раз шокируют, даже если слышат уже не впервые. Также бывшие военнопленные нуждаются в длительном ментальном восстановлении.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова в интервью для Укринформа.

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Какими историями военнопленных поделился Юсов

Юсов рассказал, что "волосы становятся дыбом", когда слышишь о том, что украинские военные пережили в плену. Он отметил, что даже услышав похожие истории, это все равно шокирует.

Потому что это человеческие судьбы, и каждый, кто вернулся из плена, кроме возвращения физически, требует еще ментального возвращения и серьезной длительной работы на годы. Это вызов и задача для украинского общества на годы вперед. Историй много уже публичных, уже книги написаны и интервью также пленные давали. Они все уникальны и каждый из тех, кто вернулся и сохранил себя целостной личностью, и сегодня продолжает или служить, или помогать стране, – это истории успеха и истории победы,

– отмечает Юсов.

Особенно запомнился Юсову момент, когда освобожденный Максим Колесников впервые за долгое время увидел яблоко.

"Это, безусловно, как символ и надежды, и возвращения, и жизни, которая побеждает несмотря ни на что. И таких эпизодов очень много. И звонки первые к родным, и сигареты первые, и объятия ребят, которые возвращаются из плена, – это все очень на самом деле вдохновляет и мотивирует продолжать эту работу", – отметил представитель Координационного штаба.

К слову, ранее Юсов сообщил, что Украине удалось освободить из российского плена больше половины гарнизона "Азовстали". Почти треть из них – бойцы "Азова".