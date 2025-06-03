"Это каждый раз шокирует": какие истории рассказывают украинские военнопленные после возвращения
- Украинские военнопленные после возвращения из плена рассказывают шокирующие истории, которые требуют длительного ментального восстановления.
- Заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов подчеркивает важность поддержки, поскольку это человеческие судьбы, требующие серьезной работы для ментального возвращения.
После возвращения из российского плена украинские военные рассказывают истории, которые каждый раз шокируют, даже если слышат уже не впервые. Также бывшие военнопленные нуждаются в длительном ментальном восстановлении.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова в интервью для Укринформа.
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Какими историями военнопленных поделился Юсов
Юсов рассказал, что "волосы становятся дыбом", когда слышишь о том, что украинские военные пережили в плену. Он отметил, что даже услышав похожие истории, это все равно шокирует.
Потому что это человеческие судьбы, и каждый, кто вернулся из плена, кроме возвращения физически, требует еще ментального возвращения и серьезной длительной работы на годы. Это вызов и задача для украинского общества на годы вперед. Историй много уже публичных, уже книги написаны и интервью также пленные давали. Они все уникальны и каждый из тех, кто вернулся и сохранил себя целостной личностью, и сегодня продолжает или служить, или помогать стране, – это истории успеха и истории победы,
– отмечает Юсов.
Особенно запомнился Юсову момент, когда освобожденный Максим Колесников впервые за долгое время увидел яблоко.
"Это, безусловно, как символ и надежды, и возвращения, и жизни, которая побеждает несмотря ни на что. И таких эпизодов очень много. И звонки первые к родным, и сигареты первые, и объятия ребят, которые возвращаются из плена, – это все очень на самом деле вдохновляет и мотивирует продолжать эту работу", – отметил представитель Координационного штаба.
К слову, ранее Юсов сообщил, что Украине удалось освободить из российского плена больше половины гарнизона "Азовстали". Почти треть из них – бойцы "Азова".