Их судьба была неизвестной: в российском плену нашли еще 12 украинцев

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в рамках опроса после прошлых обменов смог установить пребывание в российском плену еще по меньшей мере 12 украинцев.

Такую информацию сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, сообщает hromadske.

Смотрите также Едва узнала: женщина впервые с 24 февраля увидела мужа после плена – трогательные кадры

Как нашли еще 12 человек?

Петр Яценко рассказал, что благодаря работе специальных команд штаба, которые опрашивали освобожденных из российского плена после предыдущих обменов, удалось подтвердить информацию о пребывании там по меньшей мере 12 человек.

Мы надеемся, после этого обмена, после работы, которую будет проводить команда Координационного штаба, будут найдены те, кто еще считается неподтвержденными в плену,

– сказал он.

Вероятно, это удалось выяснить в рамках прошлого большого обмена, который прошел 5 и 6 марта. Тогда в целом украинская и российская сторона обменяли по 500 военнопленных благодаря договоренностям в Женеве.

Что известно об обмене?