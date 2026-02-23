Цифры впечатляют: Зеленский озвучил сколько украинцев находятся в российских тюрьмах
- Президент Зеленский заявил, что около 7 тысяч украинцев находятся в российских тюрьмах, и что пенитенциарные системы России и Беларуси не отличаются по жестокости.
- Освобождение украинских политзаключенных возможно только через сложные переговоры и обмены, в которых Украина уже участвовала, оказывая помощь белорусским политзаключенным.
Президент заявил, что российские и белорусские тюремные режимы фактически не отличаются и основаны на пренебрежении к людям. По его словам, освобождение политзаключенных возможно только через сложные переговоры и обмены.
Украина пытается возвращать украинских заключенных, но это сложный процесс. Об этом глава государства сообщил в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало".
Сколько украинцев содержатся в российских тюрьмах?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 7 тысяч украинцев сейчас находятся в российских тюрьмах. Он отметил, что не видит существенной разницы между пенитенциарными системами России и Беларуси, назвав их "одинаковыми режимами с ненавистью к людям".
По словам главы государства, единственное отличие заключается в том, что в белорусских тюрьмах содержат преимущественно граждан Беларуси, тогда как в российских – украинцев. При этом, подчеркнул президент, к украинским заключенным относятся жестче, чем к политическим заключенным из других государств.
Зеленский подчеркнул, что процесс освобождения является чрезвычайно сложным и требует переговоров и обменов. Украина, по его словам, уже помогала во время переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко – в частности предоставляла территорию, транспорт и медицинскую помощь для освобожденных белорусских политзаключенных.
Он заверил, что Украина готова и в дальнейшем способствовать освобождению белорусских заключенных в пределах своих возможностей.
Что известно о последнем обмене пленными?
Во время последнего обмена, который состоялся 5 февраля, 157 украинцев, включая военных и гражданских, вернулись домой. 139 освобожденных украинцев находились в плену с 2022 года. Среди них были незаконно осужденные защитники и защитники Мариуполя.
Среди освобожденных украинцев есть защитники Мариуполя, воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Также 19 незаконно осужденных, из которых 15 получили пожизненное заключение.
Владимир Зеленский отметил, что следующий обмен военнопленных станет возможным в ближайшее время. Во время последних переговоров был найден конструктив для определения деталей обмена.