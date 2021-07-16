Российская агрессия изменила мировоззрение: украинцы видят "руку Кремля" во всех событиях

Глобальные события в мире вызывают в Украине хор голосов, которые ищут во всем, что происходит, российский след. Неважно, говорится о Brexit в Великобритании или войне на Ближнем Востоке – обязательно будут люди, которые определят заказчика событий до того, как осядет пыль.

И как только новость появляется на лентах, мы сразу начинаем искать в катаклизме "руку Москвы". Логика проста: мы убеждены что в каждом конкретном случае наблюдаем месть "империи зла" и ее попытку насолить всему миру. Эту религиозную уверенность не получается победить никакими логическими доводами.

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Собственно, логика тут и правда не поможет. Именно потому, что конспирология только прикрывается аргументами, а на самом деле она куда ближе сектантству. В рамках этого подхода зло и добро жестко детерминированы и географически закреплены.

Российско-украинская война перевернула представления о норме

Бессмысленно пытаться апеллировать к здравому смыслу комментаторов. Напротив – в сознании этих людей зло столь могущественно, что для него нет ничего невозможного. Их нельзя переубедить – в лучшем случае, их можно лишь попытаться понять.

Война, которая началась 7 лет назад, стала для всей Украины слишком большой неожиданностью. Она перевернула представления о норме, о допустимом и невозможном, о том, что реально, а что – нет.

Если бы кто-то в 2013 году стал рассказывать, что Москва аннексирует Крым и вторгнется на Донбасс – его бы подняли на смех. А в 2014 году все, что страна считала теорией заговоров – обрело плоть и кровь.

Конспирология получила легитимизацию

Раз уж Россия могла начать войну с Украиной – то почему она же не может быть причастна к любой нестабильности на планете? Конспирология получила легитимизацию: отныне ничто не чересчур, никакая версия не запредельна. И любая попытка воззвать к аргументам натыкается на традиционное "а на Донбассе тоже не Россия воюет"?

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В том то и дело, что на Донбассе воюет Россия, но это не значит, что Россия воюет везде. Во многом, наша конспирология растет из ошибки оптики. Из уверенности, что на современной карте есть только Запад, Россия и Украина между ними.

Украинцы не интересуются жизнью стран Востока, Южной Америки или Африки

Мы не привыкли интересоваться ничем, что выходит за рамки этого треугольника. Ближний Восток, Дальний Восток, Южная Америка, Центральная Азия, Персидский залив, Северная Африка – порой мы похожи на школьника, который обнаружил, что земля круглая, а не стоит на китах и черепахе. С энтузиазмом неофита мы пытаемся судить о всей сложности мира, отталкиваясь от собственного опыта.

В итоге, любой свергнутый правитель – Янукович. Любой уличный протест – Майдан. Любые сепаратисты – боевики. А все, что может нам как-то навредить – дело рук Кремля. В этом есть проблема. Потому что мы не учитываем сотни тысяч дополнительных факторов, которые есть в каждой новой истории.

Мы просто не замечаем религиозных фундаменталистов, курдского движения, взаимоотношений в арабском мире, локальных интересов и альтернативных орбит влияния.

Их для нас нет, потому что мы не привыкли ими интересоваться, привычно водружая самих себя в центр мироздания. Потому, если где-то происходит что-то, что даже косвенно уводит нас с мировой повестки дня, то виной всему мы спешим объявить все ту же Москву.

Зло роднит украинских и российских конспирологов

И нет ничего удивительного, что в этой картине мира зло – могущественно и повсеместно. Эта уверенность, кстати, роднит украинских конспирологов с российскими конспирологами. Те ведь тоже привыкли видеть в любой неприятной для себя ситуации чужую злую волю. Разница лишь в том, что в РФ этим злым всемогуществом принято наделять условный Запад.

Мы привыкли смеяться над наивной уверенностью российского обывателя, считающего свою страну альфой и омегой мировой повестки. Но всякий раз, когда судьба переключает внимание с нашей страны на что-то еще – мы сливаемся с российским обывателем до полной неразличимости. И с энергией пикейных жилетов пытаемся вписать всю сложность мировой политики в уравнение нашей войны.

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Мы привыкли называть чужую глупость "ватничеством", делая это слово синонимом косности. Но в том и особенность, что такой способ мышления экстерриториален – он не зависит от цвета флага. Уровень патриотизма тут вряд ли может служить оправданием. Разница между умным и глупым не в адресе прописки. Она в кругозоре и в способности понимать, что мир сложен и неоднороден. Чем раньше мы это поймем – тем лучше.