Несокрушимый народ несокрушимой страны: как украинцы встретили Новый год – мощные видео

Россияне думали захватить Украину за 2 – 3 дня, но остались с носом. Думали, что оставят нас без света, но мы сияем изнутри. И это подтверждает то, как мы встречали Новый год.

И хоть россияне совершили массированный ракетный удар 31 декабря, это отнюдь не ослабило нашу жажду к жизни. Украинцы с каждой такой атакой становятся все более озлобленными на врага, а свою ярость они трансформируют в донаты на ВСУ. А наши защитники и защитницы уже разберутся с оккупантами.

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Вернемся к празднованию Нового года. Россияне думали, что погрузят нас во тьму, но им не удалось. Титанические силы ПВО и фантастические энергетики сделали все для того, чтобы мы остались со светом. Итак, заряженные на победу, украинцы передали послание Путину.

Путин – ***ло

В сеть выложили сразу несколько видео, снятых в Киеве и Львове. На них можно увидеть, как украинцы встречают Новый год. Каждый из нас стал за эти более чем десять месяцев друг другу братьями и сестрами, родными. Поэтому мы не только пожелали победы, когда часы отбили полночь. Мы еще и передали горячий привет бункерному диктатору.

Украинцы спели любимую кричалку: смотрите видео

Радостные украинцы встретили Новый год и напомнили, кто Путин: смотрите видео

Кроме того, украинцы исполнили гимн. Это очень мощно, когда соседи с многоэтажек рядом начинают в унисон петь славень. От этого мороз бежит по коже. И мы очень гордимся, что живем здесь и сейчас. И хотя нам всем сейчас очень непросто, россиянам не удалось нас сломать. Мы растем, крепнем и вдохновляем весь мир.

Киевляне в новогоднюю ночь исполнили гимн: смотрите видео

А вот львовяне напомнили, благодаря кому мы можем праздновать Новый год. Поэтому они громко-громко выкрикивали: "ВСУ! ВСУ! ВСУ"

Украинцы благодарят ВСУ за возможность праздновать Новый год: смотрите видео

Напоминаем, что каждый из нас приближает Украину к победе. Поэтому редакция 24 Канала призывает помогать нашим военным в эти непростые времена. Распространяйте информацию, будьте волонтерами, делайте донаты. Каждое ваше действие приближает кровавую недоимперию к краху, а наше государство ко дню, когда все победим врага.