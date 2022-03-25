Украинцы высказались по поводу "языковой проблемы": почти треть считает, что такая существует

В Украине был проведен опрос, связанный с языковым вопросом. Согласно его результатам, почти треть респондентов считает, что "языковая проблема" все же существует.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос. И он пролил свет на ряд вопросов, связанных с языком в Украине. В частности, и на "языковую проблему", которую часто для манипуляций используют пропагандистские СМИ в России.

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Каждый третий считает, что "языковая проблема" таки существует

Результаты опроса свидетельствуют, что:

67% респондентов считают, что нет проблем между украиноязычным и русскоязычным населением;

19% отмечают, что проблема существует, но она не столь важна;

12% респондентов уверены, что этот вопрос – угроза внутренней безопасности.

2% респондентов отметили, что им затруднились ответить на этот вопрос.

Заметим, что тезисы о наличии языковой проблемы распространяются как среди русскоязычного, так и украиноязычного населения Украины.



31% опрошенных считает, что в Украине есть "языковая проблема" / Скриншот с презентации

В то же время заметим, что предыдущее исследование показало, что только 2% украинцев убеждены, что Россия пришла, чтобы защитить русскоговорящих граждан. Этот пропагандистский тезис украинцам не удалось успешно протолкнуть.

Что касается самого опроса, то в нем участвовало 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Его проводили 19 марта по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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