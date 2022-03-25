Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування. І воно пролило світло на низку питань, пов'язаних з мовою в Україні. Зокрема і на "мовну проблему", яку часто для маніпуляцій використовують пропагандистські ЗМІ в Росії.

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Кожен третій вважає, що "мовна проблема" таки існує

Результати опитування свідчать, що:

67% респондентів вважають, що немає проблем між україномовним і російськомовним населенням;

19% зазначають, що проблема існує, але вона не настільки важлива;

12% респондентів переконані, що це питання – загроза для внутрішньої безпеки.

2% респондентів зазначили, що їм важко відповісти на це питання.

Зауважимо, що тези про наявність "мовної проблеми" поширюються як серед російськомовного, так і україномовного населення України.



31% опитаних вважає, що в Україні таки є "мовна проблема" / Скриншот з презентації

Водночас зауважимо, що попереднє дослідження показало, що лише 2% українців переконані, що Росія прийшла, щоб захистити російськомовних громадян. Цю пропагандистську тезу українцям не вдалося успішно пропхнути.

Що стосується самого опитування, то в ньому брали участь 1000 респондентів віком від 18 років. Його проводили 19 березня на всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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