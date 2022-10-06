Активисты выйдут на демонстрации в рамках всемирной кампании #DefendingUkraine

С 14 по 16 октября украинцы всего мира проведут демонстрации в рамках всемирной кампании #DefendingUkraine, посвященной Дню защитников и защитниц Украины, который ежегодно отмечается 14 октября.

Участники акции планируют стать в "Круг обороны" вокруг памятников, зданий или узнаваемых сооружений в своих городах, будто защищая то, что внутри (символ свободы, демократии или свободы). Это образно покажет, как в это время мужественные украинцы на передовой защищают ценности всего цивилизованного мира.

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Сегодня Украина является "щитом Европы" и всего цивилизованного мира. Наше государство и его воины ведут войну против российского агрессора и защищают не только себя, но и всю Европу, США, все демократические страны от давления захватнических сил тирании и диктатуры.

Украинские защитники сегодня олицетворяют героизм и мужество воинов многих поколений, воинов разных государств – всех, кто веками отстаивал идеалы свободы, отстаивал государственность, боролся за независимость.

Современная Россия – террористическое государство, понимающее только язык силы. Остановить ее может только победа украинской армии на поле боя в Украине и с помощью западного оружия. Поэтому очень важно стоять и поддерживать Украину до самой победы.

В октябре ……, о …… (указать дату и время) …… (указать место проведения митинга) также проведут митинг украинцы, проживающие в …… (указать название своего города), которые примут участие в Всемирной кампании DefendingUkraine.

Организаторы приглашают представителей СМИ, местных властей, украинцев …… (указать название своего города), а также всех …….. (указать граждан своей страны), которых волнует украинская война с Россией.

Соавторами этого проекта являются …………….

Список городов-участников (постоянно обновляется):

https://docs.google.com/document/d/1OQNFB6Kdjj6hhW54hNxzwlkuVQqzRJycnmqVjJNDXVQ/edit Координатор мероприятия в …….. (указать название своего города): …….. (указать контактные данные координатора в вашем городе)

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