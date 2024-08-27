За границей сейчас 7,5 миллиона украинцев, их нужно вернуть без принуждения, – Зеленский

Украине нужно вернуть домой украинцев, которые выехали за границу после войны. Владимир Зеленский отметил, что решение нужно наработать осенью.

Об этом президент рассказал во время форума "Украина 2024. Независимость", передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский о Курской операции, F-16 и Татарове: главное с пресс-конференции президента 27 августа

Возвращение украинцев из-за границы

Владимир Зеленский отметил, что в МИД не хватит сил не потерять 7,5 миллиона украинцев за рубежом. Президент убежден, что это очень сложная миссия для каждого министерства, но до сих пор никто не имел такого вызова.

Нам нужно вернуть взрослое население, наших детей, наших студентов. Без принуждения. Создать все условия, чтобы они хотели это сделать. С ними надо общаться,

– указал он.

Президент убежден, что есть процент людей, которые не могут сделать. Поэтому МИД должен дать таким людям работу – в Украине. Кроме этого отдельным является вопрос подхода к людям.

Зеленский привел пример семьи, когда женщина с ребенком выехали за границу, а ее муж, оставшийся в Украине, погиб на войне. Президент отметил, что такой человек видит свою жизнь за рубежом, поэтому с такими людьми надо работать, помогать. Важно не потерять связь между Украиной и украинцами.