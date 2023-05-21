Украинцы заставили войну стать тенью, – Зеленский мощно обратился к народу Японии

Владимир Зеленский находится в Японии, где проходит 48 саммит стран G7. Украинский лидер обратился к японскому народу.

Зеленский заявил, что прибыл из страны, от которой война могла оставить только тень на камнях истории. Но героические украинцы заставили саму войну стать такой тенью.

Обратите внимание Никто не сядет за стол переговоров с Россией, пока ее войска на украинской земле – Зеленский

Украинский лидер подчеркнул, что человечество прошло очень долгий путь и потеряло много жизней в кровавых противостояниях. Смерть падала с неба, смерть приходила с моря, радиация несла смерть, люди несли друг другу смерть.

Зеленский подчеркнул, что кто-то говорит, что историю человечества невозможно представить без войны. В то же время украинцы говорят, что человечество должно быть без войны.

Украинский лидер добавил, что Украина – в эпицентре войны на уничтожение. На нашу землю пришли захватчики, которые хотят не просто покорить украинцев, а врут миру, что никаких украинцев нет.

Если бы мы были не так смелы, российский геноцид против нас мог бы удаться. Тень была бы от Украины, от всего народа. Однако украинцы – безгранично смелые и безгранично свободолюбивые. Мы будем жить. И будем жить свободно,

– заявил Зеленский.

Украина предложила реалистическую и уникальную формулу мира

Украинский лидер заметил, что для него стало честью побывать в музее мира в Хиросиме. Сейчас город отстроен. Украина мечтает отстроить каждую деревню и город, ставшие развалинами после российских ударов.

Украина мечтает вернуть все свои территории. Украина мечтает вернуть людей из российского плена. Украинцы мечтают о мире после победы. Чтобы этот мир стал реальным, должен проиграть не только агрессор, но и война сама по себе.

"Здесь, в Хиросиме я для того, чтобы мир услышал украинский призыв к объединению. Россия растоптала все, что есть цивилизованного. Она уже больше года продолжает оккупацию больше всего в Европе АЭС. Россия – одно такое государство-террористка, которое стреляло из танков по АЭС", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что Россия вела наступление через Зону отчуждения. В ее лесах оккупанты рыли окопы. Зеленский подчеркнул, что если оставить без последствий такой уровень зла и глупости, мир неизбежно станет руиной. Это лишь вопрос времени, когда другие преступники на государственных должностях захотят аналогичных войн.

Украина предложила реалистичную формулу безопасности. Ее приоритет – ядерная безопасность. Россия должна отказаться от ядерного и радиационного шантажа мира.

Всего в формуле мира 10 пунктов. Украина парализует потенциальных агрессоров для мира. Ибо, когда каждый увидит, какой решительный мир, не будет смысла начинать войну. До сих пор в мире не было формулы, которая могла бы останавливать агрессоров. Необходимо, чтобы Россия стала последним агрессором в мире.

Люди имеют разные культуры, разные взгляды, разные флаги. Однако они все равно хотят безопасности. Поэтому каждый в мире должен делать все возможное, чтобы от войн остались только тени.

Подытожил свое выступление Зеленский почтением памяти всех жертв войн.