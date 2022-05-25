Украинцы желают Киссинджеру здоровья и закрытого рта

Утром снова вспомнили, что Генри Киссинджер все еще жив. Будем откровенны, в 98 лет можно особо не прислушиваться к советам человека, который в последний раз делал что-то в политике в далеких 70-х (окей, еще в 80-х).

Реликт древних времен

Киссинджер в целом остался мысленно в эпохе молодого Байдена и стареющего Брежнева.

Читайте также Украина не должна обращать внимание на заявления пенсионеров с громкими именами

Приятно иногда послушать, замечательный материал для геологических интервью, где каждая вторая фраза будет звучать как-то так: "а вот еще помню был случай, заходит как-то Керенский в кабинет и говорит... "

Мысленно он остался в тех далеких 70 – 80-х. Все точные фразы и прогнозы историческая беллетристика.

Как в музей сходил

В Германии также несколько таких реликтов, которым за 90, они приходят в ток-шоу и начинают рассказывать о договоренностях с ранним Горбачевым-Шеварднадзе, о Громыко или Хонекере. Сидишь, слушаешь, как в музей сходил.

Но не больше. В большинстве своем их начинает заносить и они начинают учить новое поколение своему геополитическому опыту, что уже лет 30 как нет ничего общего с реальностью.