Украинцы дали оценку судебной системе: детали в цифрах
Судебная реформа в Украине продолжается уже пять лет. И желаемых изменений за это время не произошло. Это – один из ответов на вопрос, почему граждане решили кардинально изменить власть в государстве.
75% украинцев не доверяют судебной системе страны. Немного выросло доверие к Конституционному суду – с 13% до 23%.
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57% опрошенных заявили, что ничего или почти ничего не знают о судебной реформе в Украине.
Негативную оценку судебной реформе дали 60% опрошенных, а почти половина (44%) считает, что судебную реформу стоит начинать с самого начала.
Украинцы дали оценку судебной системе
62% опрошенных отрицательным в судебной реформе считают коррупцию. Далее идет зависимость судов от политиков и олигархов: 49% и 50% соответственно.
Что украинцы думают о судебной реформе
А на третьей строчке провала реформы украинцы назвали наличие заказных судебных решений и низкую нравственность судей.
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