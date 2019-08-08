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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Украинцы дали оценку судебной системе: детали в цифрах

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      Судебная реформа в Украине продолжается уже пять лет. И желаемых изменений за это время не произошло. Это – один из ответов на вопрос, почему граждане решили кардинально изменить власть в государстве.

      75% украинцев не доверяют судебной системе страны. Немного выросло доверие к Конституционному суду – с 13% до 23%.

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      57% опрошенных заявили, что ничего или почти ничего не знают о судебной реформе в Украине.

      Негативную оценку судебной реформе дали 60% опрошенных, а почти половина (44%) считает, что судебную реформу стоит начинать с самого начала.


      Украинцы дали оценку судебной системе

      62% опрошенных отрицательным в судебной реформе считают коррупцию. Далее идет зависимость судов от политиков и олигархов: 49% и 50% соответственно.


      Что украинцы думают о судебной реформе

      А на третьей строчке провала реформы украинцы назвали наличие заказных судебных решений и низкую нравственность судей.

      Полный выпуск "Вести.UA" – смотрите здесь

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      Теги: Новости Украины Судьи Реформы
      Источник: 24 канал
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