Українці дали оцінку судовій системі: деталі в цифрах
Cудова реформа в Україні триває вже п'ять років. Та бажаних змін за цей час не відбулося. Це – одна з відповідей на питання, чому громадяни вирішили кардинально змінити владу в державі.
75% українців не довіряють судовій системі країни. Трішки зросла довіра до конституційного суду – з 13% до 23%.
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57% опитаних заявили, що нічого або майже нічого не знають про судову реформу в Україні.
Негативну оцінку судовій реформі дали 60% опитаних, а майже половина (44%) вважає, що судову реформу варто розпочинати з самого початку.
Українці дали оцінку судовій системі
62% опитаних вважають негативним в судовій реформі вважають корупцію. Далі йде залежність судів від політиків і олігархів: 49% та 50% відповідно.
Що українці думають про судову реформу
А на третій сходинці провалу реформи українці назвали наявність замовних судових рішень та низьку моральність суддів.
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