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      Українці дали оцінку судовій системі: деталі в цифрах

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      Cудова реформа в Україні триває вже п'ять років. Та бажаних змін за цей час не відбулося. Це – одна з відповідей на питання, чому громадяни вирішили кардинально змінити владу в державі.

      75% українців не довіряють судовій системі країни. Трішки зросла довіра до конституційного суду – з 13% до 23%.

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      57% опитаних заявили, що нічого або майже нічого не знають про судову реформу в Україні.

      Негативну оцінку судовій реформі дали 60% опитаних, а майже половина (44%) вважає, що судову реформу варто розпочинати з самого початку.


      Українці дали оцінку судовій системі

      62% опитаних  вважають негативним в судовій реформі вважають корупцію. Далі йде залежність судів від політиків і олігархів: 49% та 50% відповідно.


      Що українці думають про судову реформу

      А на третій сходинці провалу реформи українці назвали наявність замовних судових рішень та низьку моральність суддів.

      Повний випуск "Вєсті. UA" – дивіться тут

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      Теги: Новини України Судді Реформи
      Джерело: 24 канал
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