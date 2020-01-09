Украинцы меньше используют электронную почту с российскими доменами

За последние 5 лет среди украинцев стало меньше пользователей российских почтовых сервисов. Зато выросла популярность Gmail.

Российские сервисы сильно потеряли свою популярность. Сегодня ими пользуются лишь 14% украинцев против 54% в 2015 году. Такую информацию обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем телеграмм-канале.

Вместо этого они стали больше пользоваться сервисом Gmail – сегодня им пользуются 67% украинцев против 14% в 2015 году. Украинские сервисы (в первую очередь, Ukr.nеt) выросли совсем незначительно – с 8% до 13%.

Это статистика согласно данным ПриватБанка.



Статистика на основе данных пользователей ПриватБанка / Фото из телеграмм-канала