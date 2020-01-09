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      Украинцы меньше используют электронную почту с российскими доменами

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      Украинцы меньше пользуются почтой с российскими доменами / unsplash

      За последние 5 лет среди украинцев стало меньше пользователей российских почтовых сервисов. Зато выросла популярность Gmail.

      Российские сервисы сильно потеряли свою популярность. Сегодня ими пользуются лишь 14% украинцев против 54% в 2015 году. Такую информацию обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем телеграмм-канале.

      Вместо этого они стали больше пользоваться сервисом Gmail – сегодня им пользуются 67% украинцев против 14% в 2015 году. Украинские сервисы (в первую очередь, Ukr.nеt) выросли совсем незначительно – с 8% до 13%.

      Это статистика согласно данным ПриватБанка.

      електронна пошта домен російський 
      Статистика на основе данных пользователей ПриватБанка / Фото из телеграмм-канала

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Техно Новости Техно Интернет Статистика
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