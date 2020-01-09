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      Українці менше використовують електронну пошту з російськими доменами

      59 Читать новость на русском
      Українці менше користуються поштою з російськими доменами / unsplash

      За останні 5 років серед українців стало менше користувачів російських поштових сервісів. Натомість зросла популярність Gmail.

      Російські сервіси сильно втратили свою популярність. Сьогодні ними користуються лише 14% українців проти 54% у 2015 році. Таку інформацію оприлюднив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своєму телеграм-каналі.

      Натомість вони почали більше користуватися сервісом Gmail – сьогодні ним користуються 67% українців проти 14% у 2015 році. Українські сервіси (в першу чергу, Ukr.nеt) зросли зовсім трохи — з 8% до 13%.

      Це статистика з даних ПриватБанку.

      електронна пошта домен російський 
      Статистика на основі даних користувачів ПриватБанку / Фото з телеграм-каналу

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      сьогодні
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Новини політики Статистика Інтернет Новини Техно Техно
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