Украинцы платят высокую цену, – НАТО жестко осудило агрессию России

НАТО поддерживает независимость Украины и осуждает агрессию России, которая незаконно аннексировала Крым и развязала кровавую войну на Донбассе. Также, Альянс призывает Кремль немедленно отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 6 марта прошло заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов. Дипломаты обсудили ситуацию в Крыму, ведь полуостров уже 5 лет находится под оккупацией России, передает пресс-служба НАТО.

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Крым – это Украина. Пять лет союзники по НАТО не признавали и не признают незаконную аннексию России. Мы продолжаем поддерживать Украину политически и практически. Мы не забыли про высокую цену, которую украинский народ продолжает платить за желание решить свое будущее без иностранного вмешательства,

– заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Альянс обеспокоен нарушением прав человека в оккупированном Крыму, направленные против крымских татар, а также других этнических, политических и религиозных групп.

НАТО в очередной раз призвало Россию немедленно освободить незаконно пленных в Азовском море украинских моряков и захваченные корабли.

Как НАТО будет помагать Украине?

Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянные группировка кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлено на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины.

Как РФ проявляет агрессию в Азовском море?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января ПАСЕ приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что США готовы рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, необходимого для сдерживания агрессии российского флота и преодоления кризиса в Керченском проливе.